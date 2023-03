Szoboszlaiéknak bravúr kellene a továbbjutáshoz Manchesterben

Ha csak a statisztika döntene, akkor az RB Leipzignek ki sem kellene állnia Manchesterben a City ellen. Az angol együttes félelmetes hazai mutatóval büszkélkedhet: a legutóbbi 23 Bajnokok Ligája-meccséből 21-et megnyert, kettőt döntetlenre hozott, azaz egyszer sem veszített. Márpedig a lipcseiek számára csak a bravúr, azaz a győzelem jelenthet egyértelmű továbbjutást a BL-ben a nyolc közé, miután hazai pályán 1-1-re végzett az első mérkőzésen. Ugyanakkor Marco Rose vezetőedző nyilatkozatából az derül ki, hogy ő megelégszik a sikernek az ennél jóval idegőrlőbb módjával is.

– Otthon az első félidőben nem voltunk önmagunk, a másodikban viszont megmutattuk, teljesen másként fest a játékunk, ha sokat futunk és birtokolni tudjuk a labdát. Manchesterben most nagyon nagy a tét, és mi elfogadjuk a döntetlent is. Odamegyünk, és arra készülünk, hogy a legjobb arcunkat mutatva futballozunk.

Azaz a német szakember számára elfogadható az is, ha a végén tizenegyesek döntenek, amelyek során bármi megtörténhet. Josep Guardiolát erről a változatról nem kérdezték, ám ő aligha szeretné ezt a változatát a döntésnek, még ha esetleg fel is készül rá. A Manchester City a lipcsei első félidőben szinte labdához sem engedte Szoboszlai Dominikékat, Riyad Mahrez vezetést is szerzett, sőt akár nagyobb különbséggel is fordulhattak volna a csapatok. Az angolok katalán menedzsere erre a szünet előtti időszakra építene a visszavágón.

– Nagyon remélem, remek állapotban érkezünk meg a mérkőzésre. Lipcsében az első félidőben jól futballoztunk, de képesek vagyunk annál is jobbra, azzal kell előrukkolnunk, és akkor nem érhet minket baj. Néhány elemen javítanunk kell, nem szabad esélyt kínálnunk az ellenfélnek, és muszáj továbbjutnunk.