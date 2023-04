Háromgólos hátrányból fordítva nyert női válogatottunk

Bíró Attila szövetségi kapitány a 16 fős keretből erre a mérkőzésre nem nevezte Leimeter Dórát, Faragó Kamillát és Hajdú Katát.

A magyar csapat mindössze 12 másodperc után vezetést szerzett Gurisatti Gréta révén, aki növelhette volna az előnyt, de ötméteresét védte a görög kapus. A rivális főként remek emberelőnyös helyzeteinek köszönhetően fordított, a magyarok pedig kicsit megakadtak, Vályi Vanda gólját nem adták meg a bírók. Nem sokkal a negyed vége előtt aztán Keszthelyi Rita távoli lövésével jött fel 4-2-re a magyar csapat.

A második felvonás egy újabb gyors Gurisatti-góllal indult, de hamar jött a válasz, Magyari Aldán csúszott át centikkel egy távoli lövés. Kétgólos hátrányban egy fontos fórt kivédekezett a nemzeti együttes, majd a túloldalon Parkes Rebecca értékesítette a létszámfölényt. Támadásban ugyan feljavult a magyarok játéka, de védekezésben voltak lemaradások, ezt kihasználva a görögök egy ötméteressel távolodtak (8-5). Bíró Attila 17 másodperccel a nagyszünet előtt időt kért egy fór előtt, de a kivitelezésbe hiba csúszott.

A félidőben a magyar kapuba Neszmély Boglárka állt be, a mezőnyben pedig Keszthelyi kapcsolt klasszis fokozatba, és egymást követő három támadást góllal fejezett be, ami egyenlítést jelentett. A görögök hosszú percek után találtak be, felavatva az FTC 19 éves kapusát, de Keszthelyi újabb két pazar lövéssel rombolta a görög védők önbizalmát. A negyed végén még egy-egy görög és magyar gól is esett, így az utolsó felvonásra egygólos előnnyel indult harcba Bíró Attila együttese.