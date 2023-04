Még szép, hogy ismét nyerne a DVSC, hiszen jobb, mint a Fradi

Szrdjan Blagojevics kinevezését szeptember 21-én jelentette be a DVSC. A csapat addig, az első nyolc fordulóban csupán hét pontot szerzett és kieső helyről kezdte meg a többiek üldözését. Noha a Loki azóta is rapszodikus formár mutat, mégis van egy roppant érdekes statisztikai adat.

Amióta Szrdjan Blagojevics a csapat edzője, a Debrecen szerezte a legtöbb pontot az NB I-ben. Sőt a legtöbb meccset is a DVSC nyerte és a legtöbb gólt is a Loki rúgta. Csak összehasonlításképpen: 17 forduló alatt a Debrecen 30 pontot szerzett, a Fradi csupán 27-et.

A napokban Makray Balázs, a DVSC ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, szeptember végén azért szánták rá a magukat az edzőváltásra, mert nem elég, hogy túlzottan defenzív stílusban futballozott a csapat, még az eredmények sem jöttek.

– Kicsit tartottam tőle, hogy Joao Janiero temperamentuma után hogyan boldogul majd a más habitusú, kissé poroszos szerb, de a precizitásával, a munkamoráljával, a felkészültségével és a nyugalmával hamar megnyerte magának az öltözőt. Mi támadófutballt szeretnénk látni, mert a mi szurkolóink azt értékelik, és Szrdjan Blagojevics azonosulni tudott az elképzeléseinkkel – érvelt Makray Balázs.

Egymás csapatát dicséri Blagojevics és Kuttor

Nem is lehet kérdéses, hogy a DVSC péntek este a Mezőkövesd vendégeként is nyerni szeretne. A céljait megnehezíti, hogy Varga József a múlt héten súlyos sérülést szenvedett, a rutinos, 34 éves, egykori válogatott középpályásnak elszakadt a bokaszalagja. Szrdjan Blagojevics ennek ellenére bizakodó.

– Minden mérkőzés a maga módján egyedi, de mi tisztában vagyunk az ellenfelünk erejével. A Mezőkövesd nagyon jó csapat, különösen jó középpályásokkal, mint például David Babunszki, Dino Besirovics és Cseri Tamás, Sztefan Drazsics pedig az egyik legjobb csatár a mezőnyben. Tudjuk, hogy milyen veszélyesek tudnak lenni, ezért erre készültünk is. Reméljük, hogy sikerül pontokkal hazatérnünk. A pozitív légkör és a jó hangulat lehet a mi erősségünk, mellette pedig a teljesítményünk és a játékunk is fejlődni látszik. Persze nálunk is adódnak hullámvölgyek, de mindezek ellenére úgy gondolom, hogy mindez erősítheti a csapatot – mondta a Loki mestere.