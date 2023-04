A „vállalhatatlan” döntések miatt szólalt fel a szövetségi kapitány

A már említett kupadöntőkben több fiatal játékos is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így Bíró Attila több ifjú tehetséggel számolhat már a nemzeti csapatban.

– Azt gondolom, az elmúlt négy-öt év tudatos politikájának tudható ez be, nagyon sokat küzdöttem azért, hogy négy helyett csak két külföldi lehessen a csapatokban, ellentétben mondjuk a női kézilabdával. Emiatt több csapatban is meghatározó szerepet játszanak már tizenöt-tizennyolc éves lányok, vannak, akik már a válogatottban is megmutatták magukat, és még hol a vége, hiszen ott van például a 2005–2006-os generáció, amelyik sorra nyerte a világversenyeket.

Az európai szövetség (LEN) néhány napja jelentette be, hogy az Európa-bajnokságot október helyett mégis az eredetileg kiírt januári időpontban rendezik meg, Bíró Attila ezzel kapcsolatban elmondta, a legnagyobb probléma inkább a februári dohai világbajnokság, ugyanis az olimpia évében mindig is januárban tartották a kontinensviadalt.

– Ez alapvetően megkérdőjelezi a világbajnokság komolyságát, ugyanakkor akik addig nem szereztek olimpiai kvótát, azok számára élet-halál harc lesz, és lehet, hogy mi is bele fogunk esni ebbe. Sportszakmailag vállalhatatlan, hogy két hónapon belül két világversenyt játszol, az pedig, hogy most július és jövő július között négyet, szinte felfoghatatlan – nyilatkozta Bíró Attila, aki szerint ez fizikailag és szellemileg is óriási kihívást jelent majd a játékosok és a szakmai stáb számára egyaránt.





A magyar női vízilabda-válogatott kerete kapusok: Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Győr)

mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (FTC), Keszthelyi Rita (Mataro), Mahieu Geraldine (Dunnaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Eger), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (Padova)

Borítókép Bíró Attila (Fotó: MTI/Illyés Tibor)