Boér Gábor a győztes döntő után: Nem szerencsés a helyzetem

– A Budafok az előző mérkőzéseken a magasabb osztályú ellenfeleivel szemben rendre átmenetekből, gyorsan végigvitt akciókból szerzett gólokat, ezt mi el akartuk kerülni, ezért játszottunk három belső védővel. A stabilitás meg is volt, hiszen nem kaptunk gólt. Nagyon éles, motivált volt az ellenfél, ez nem is lepett meg minket, hiszen Mátyus Jánosról köztudott, mennyire fel tudja tüzelni a csapatát. Le a kalappal a Budafok előtt, az egész menetelése okán is, ezen az estén ők is győztesek.

Boér Gábor jó cseréi és hálátlan feladata

A nemrég kinevezett zalaegerszegi vezetőedző változtatásai beváltak: a két gólszerző, Németh Dániel és Szalay Szabolcs egyaránt csereként lépett pályára a döntőn.

– Eduvie Ikoba nem tudta megtartani a labdákat, és a várhatóan fáradó védelemmel szemben mozgékonyabb csatárt akartunk a pályán – indokolta a döntő legjobbjának választott Németh Dániel félidei beállítását Boér. – A hajrában sem készültem a tizenegyesekre, bíztunk abban, hogy fel tudjuk őrölni a Budafokot, hiszen már a második félidőben is látszott, a hosszabbításban pedig még inkább, hogy fizikálisan a mi csapatunk van jobb állapotban.