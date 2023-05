Hosszabbítás után dőlt el a Magyar Kupa sorsa

A folytatásban is a Budafok játszott veszélyesebben, a labdaszerzések után Beke és Horváth sebességére épített Mátyus csapata, de a jó befejezések hiányoztak, Demjén Patrik a leghűségesebb magyar futballista, Kovács Dávid távoli szabadrúgását könnyedén védte, a döntő első félidejében nem született gól.

Boér a szünetben kettős cserével próbálta felrázni a ZTE-t, a szombati bajnokin győztes gólt szerzett Mim Gergelyt és az őszi góllövő formáját hiába kereső Eduvie Ikobát is lekapta a pályáról, de a játék képében nem következett be jelentős változás.

A fordulás után mindkét csapat saját tábora felé támadhatott, a budafokiak fel is hördültek, amikor Beke elesett a tizenhatoson belül, de a VAR-vizsgálat is megerősítette, hogy a Marco Rossi által már a válogatott keretbe is meghívott Mocsi Attila szabályosan szerelte a csatárt.

A Budafok sérülés miatt elveszítette csapatkapitányát, Kovács Dávidnak ezután a kispadról kellett figyelnie, hogy az általa tizenöt éve szolgált klub felteszi-e a koronát a váratlan kupamenetelésre. Nem sokkal később Bekét is ápolni kellett, de ő tudta folytatni a játékot.