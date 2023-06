Bejelentette a visszavonulását három ország magyar gólkirálya

Nikolics Nemanja még köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette őt ebben a csaknem két évtizedben, kiemelte az edzőit és a játékostársait. Ahogy mondta, tényleg büszke lehet a pályafutására. Az egykori Jugoszlávia területén fekvő Zentán született, itt is kezdte meg labdarúgó-karrierjét. Magyarországon először Barcson, majd Kaposvölgyén játszott, ezt követően pedig Kaposvárra igazolt. Első NB I-es mérkőzését 2008. március 1-jén játszotta későbbi csapata, a Fehérvár ellen. Ekkor még senki sem sejthette, hogy innen milyen magasba jut. A Rákócziban 49 találkozón harminc gólt szerzett, remek teljesítménye után pedig a 2010-es téli átigazolási időszakban Székesfehérvárra, a Videoton FC-hez szerződött, ahol az első idényében bajnoki ezüstöt és gólkirályi címet szerzett – 18 góljából nyolcat lőtt a Fehérvár mezében. Nikolics a Székesfehérváron töltött időszakában két bajnoki címet ünnepelhetett, megnyerte a Szuperkupát, bejutott az Európa-ligába, és háromszor az NB I gólkirálya volt.

A lengyel Legia Warszawában a 2015–2016-os idényben 28 góllal a lengyel első osztály (Ekstraklasa) gólkirálya lett, klubjával a bajnokságot és a kupát is megnyerte – utóbbiban is ő szerezte a legtöbb találatot, szám szerint hatot. A következő idényben a Legiával bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, 2016 decemberében búcsúzott a Legiától, kiemelkedő éve után pedig az év legjobb játékosának választották az Ekstraklasában. Az Egyesült Államok, a Chicago Fire következett, berobbant az MLS-be, első évében 24-szer vette be az ellenfelei kapuját, gólkirály lett, bekerült az év álomcsapatába, és klubcsúcsot döntött az egy idényen belül szerzett gólok szempontjából. Ezt követően két idényt játszott még a Chicagóban, összesen 104 meccsen 54-szer köszönt be, mielőtt visszatért Székesfehérvárra.

Második fehérvári periódusában meglőtte a 100. gólját a piros-kékek színeiben.Miután 2022 nyarán elhagyta a Fehérvárat, a török másodosztályban szereplő Pendiksporhoz írt alá, ahol egy fél idényt töltött el. Az idei év januárjában a ciprusi AEK Larnacához igazolt, ahol Gyurcsó Ádám csapattársaként játszott, szerződése az évad végén lejárt, ezt nem hosszabbították meg.



Borítókép: Nikolics Nemanja az utóbbi két évtized legeredményesebb magyar futballistája (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)