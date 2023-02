Négy magyar légiós is fontos góllal segítette a csapatát

Négyszeres bajnok és ötszörös gólkirály – nem csoda, hogy 35 évesen is gyorsan talált magának csapatot. Nikolics Nemanjának nem jött be a török másodosztály, a Pandiksportban keveset játszott, egyszer sem talált az ellenfelek kapujába, ám tudott váltani, a jó híre megelőzte Cipruson, ahol a tabella élén álló AEK Larnaca tárt karokkal várta. Ez a klub foglalkoztatja Gyurcsó Ádámot is, aki amúgy alapembere a csapatnak, ám jelenleg sérült, ezért nem játszhat. Nikolics Nemanja pedig jött, látott és győzött, azaz szombaton már be is került a kezdőcsapatba a Karmiotissza otthonában, amit azzal hálált meg, hogy a 46. percben gólt lőtt, így a 74. percben elégedetten hagyhatta el a pályát, amikor lecserélték, a végeredmény 3-1 lett a Larnaca javára.

Még maradjunk kicsit Cipruson: Lang Ádám kezdőként végigjátszotta az Omonia Nicosia mérkőzését az Anorthoszisz vendégeként, a hazai csapat 4-1-re győzött. A közeli Törökországban Varga Kevin továbbra sem fér be a Hatayspor keretébe, sőt, sajtóhírek szerint közös megegyezéssel szerződést bontott a játékos és a klub január derekán, ám hivatalosan ezt egyik fél sem erősítette meg azóta. Szalai Attila azonban továbbra is kirobbanthatatlan a Fenerbahcéból, amely csütörtökön csak 1-1-et játszott az Adama Demirspor stadionjában, a legközelebb pedig hétfőn fogadja a Konyasport, és már hat pont a hátránya a második helyen a tabella élén álló Galatasaray mögött.

Jó hete volt a német élvonalban szereplő Union Berlinnek, kár, hogy magyar légiósa, Schäfer András titokzatos sérülés miatt ennek nem lehetett aktív részese. Titokzatos, mert nem lehet tudni, mi a baja, csak annyit árult el a klub, hogy hetekig legfeljebb csak szurkolhat a társainak.

A csapat először a Német Kupa nyolcaddöntőjében nyert 2-1-re a Wolfsburg ellen, majd a szombati bajnokin a Mainzot is 2-1-re múlta felül, amivel fellépett a tabella tetejére – pünösdi királyság volt, mert a Bayern München a wolfsburgi győzelmével már vasárnap visszaelőzött. Sallai Roland a bokasérüléséből felépülve visszatért a Freiburgba, a 60. percben cserélték be, de sok öröme nem tellett benne, mert a a csapata 5-1-re kikapott Dortmundban. Az RB Leipzig Orbán Willit és Szoboszlai Dominikot végig a pályán tartva nyert 3-1-re a kupában a Hoffenheim ellen, és ezzel nyolc közé jutott, a Bundesligában pedig szombaton 0-0-t játszott Kölnben, a két magyar ezúttal is kezdett, de Szoboszlait a 68. percben lecserélte az edzője.

Fotó: Marius Becker

Németh András a múlt héten szerződött a belga Genkből német másodosztály egyik legpatinásabb csapatához, a Hamburghoz. A 20 éves magyar válogatott csatár vasárnap délután a 85. percben csapata 1-0-ás vezetésénél állt be a Hansa Rostock otthonában, és kilenc perccel később gólt lőtt, ezzel bebiztosítva a győzelmet.