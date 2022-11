A magyar válogatott játékosa meg szeretne tanulni magyarul

A Premier League az álma a magyar labdarúgó-válogatott játékosának, Callum Stylesnak, ugyanakkor foglalkoztatja az a gondolat is, hogy az Európa-ligában remeklő Ferencvárosban futballozzon. A 22 éves középpályás az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta: a középpálya közepén érzi magát a legjobban, ugyanakkor a válogatottban a szélen is tud játszani. Styles szeptember elején került kölcsönbe az angol másodosztályban szereplő Millwallba a harmadvonalba kiesett Barnsley-ból, másfél hete pedig az első gólját is megszerezte.

A nyári átigazolási szezonra visszatekintve elmondta: maradni akart Angliában, és rendszeres játéklehetőséget kapni a fejlődése érdekében. Mint mondta, jól érzi magát a Millwallnál, amely 17 mérkőzés alatt szerzett 26 pontjával kilencedik a 24 együttest felvonultató Championshipben, mindössze két ponttal lemaradva az ötödiktől. Az első két helyezett közvetlenül feljut a Premier League-be, a 3–6. helyen záró csapatok pedig rájátszásban harcolnak meg az élvonalbeli tagságot jelentő további egy pozícióért. Styles szeretné elérni a playoffot, és a feljutásért harcolni.