„Ha Djokovics megteheti”: így esett ki az új közellenség

– Izgultam a meccsen – ismerte el Haddad Maia, aki ugyan tizennegyedik kiemeltként esélyese volt a találkozónak, de korábban még a harmadik fordulóba sem jutott be Grand Slam-tornán, nemhogy a negyeddöntőbe. – Azzal nyugtattam magam, hogy ha én izgulok, akkor az ellenfelem is. Az edzőm küldött egy videót Djokovicsról, aki szintén az idegességéről beszélt. És ha Djokovics megteheti, hogy izgul, akkor ki vagyok én, hogy ne érezzek ugyanígy?

Beatriz Haddad Maia előtt brazil női játékos legutóbb 1968-ban játszhatott egyesben Grand Slam-negyeddöntőt: abban az évben a korábbi hétszeres GS-bajnok Maria Bueno a Roland Garroson és Wimbledonban is a legjobb nyolcig jutott, míg a US Openen elődöntőt játszhatott.

Haddad Maia következő ellenfele a tunéziai Unsz Dzsábir lesz, aki tavaly Wimbledonban és a US Openen is döntőt játszott. Bejutott a negyeddöntőbe a Roland Garros tavalyi női és férfi döntőjének vesztese, Cori Gauff és Casper Ruud is.

Sorribes Tormo kiesését nem bánták a rajongók

A maratoni meccs vesztese, Sara Sorribes Tormo párosban még versenyben van Párizsban, a cseh Marie Bouzková oldalán vívhat majd negyeddöntőt, miután vasárnap leléptették ellenük a Kato, Sutjiadi japán, indonéz kettőst.

Kato Miju eltalálta az egyik labdaszedőt a labdával, a japán a harmadik fordulós szereplésért járó ranglistapontokat és pénzdíjat sem kapja meg, ugyanakkor vegyes párosban folytathatja szereplését a Roland Garroson.