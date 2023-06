Messi ezzel az erővel a Fradiba is igazolhatott volna

Jól tudjuk, hogy az amerikai bajnokságokat franchise rendszerben szervezik, ami azt is jelenti, hogy a klubok anyagi lehetőségei között nincs nagyságrendi eltérés. Ez többé-kevésbé igaz az észak-amerikai profi labdarúgóligára, az MLS-re is. A játékoskeret értéke alapján az Atlanta United FC vezeti a rangsort 60,15 millió euróval, a Real Salt Lake City az utolsó 26,55 millió euróval. Az Inter Miami a mezőny hátsó negyedében található 34,40 millió euróval. Érdekesebb, hogy ez alapján a Ferencváros (40,25 millió euró) többet ér David Beckham klubjánál. Helyesebben csak többet ért. Lionel Messi érkezése ugyanis átírja a listát. Ahogy a Metropol is kiszúrta, a hétszeres aranylabdás 35 évesen is egymaga többet ér (45 millió euró), mint az egész csapat...

Lionel Messi nem érezte jól magát Pározsban (Fotó: Christophe Petit Tesson)

Ezek a számok is azt mutatják, Messi levezetni igazol Amerikába.

Milyen igaza van! Hétről hétre nem kell a bírálatokkal szembesülnie, amelyek – miként a nyilatkozatában is utalt rá – az elmúlt két évben megkeserítették az életét Párizsban.

Miamiban továbbá még mindig süt a nap, Messinek nem lesznek nyelvi problémái, hiszen a spanyol legalább annyira használt nyelv, mint az angol, s a családja is jobban érzi majd magát Floridában, a gyerekei továbbá megtanulhatnak angolul.

Lionel Messi valószínűleg ezeket a szempontokat helyezte előtérbe, amikor a mesés szaúdi ajánlattal szemben mégis inkább Amerikára, Miamira szavazott.