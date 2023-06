Heidenheim. A dallamos nevű német városka nem véletlenül ébreszt emlékeket a magyar sportrajongókban. Évtizedeken át itt rendezték a legrangosabb világkupa-versenyeket párbajtőr-vívásban. Kulcsár Győző életrajzi regényének bemutatóján anno Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság ugyancsak olimpiai bajnok tiszteletbeli elnöke mesélt el egy mosolyfakasztó történetet a városhoz fűződő élményeiből. Az egyik évben fárasztó autóút végén, már ékszakába nyúlóan érkeztek meg, ő maga nem is bízott a másnapi jó szereplésben. Kulcsár Győző ezek után még (jó) néhány pohár nedű társaságában beszélgetett hajnalig a helyiekkel, majd néhány órás szundikálás után persze megnyerte a vk-t.

A Heidenheim közönsége diszkréten ünnepelte a feljutást (Fotó: Twitter)

Heidenheim a vívás egyik fellegvárából mára a német labdarúgás egyik különös bástyája lett.

A kis csapat, miként megírtuk, drámai véghajrában nyerte meg a Bundesliga II 2022–23-as idényét és jutott fel az első osztályba. A múlt hét végi utolsó fordulóban a Hamburg 1-0-ra győzött Sandhausenben, s a szurkolói már a pályára tódultak a feljutást ünnepelendő, hiszen amikor azt a meccset lefújták, a Heidenheim 2-1-es vereségre állt a Regensburg vendégeként, s ahhoz, hogy visszaelőzzön, a döntetlen nem is volt elég, nyernie kellett volna. Nos, a Heidenheim a 99. percben belőtte a 3-2-es győzelmet jelentő gólt, amivel feljutott az első osztályba és szertefoszlatta a hamburgi álmokat.

A Heidenheim kereken húsz esztendeje még a német bajnoki rendszer ötödosztályában senyvedett. 2004-ben jutott fel a negyedik vonalba, majd öt év múlva, 2009-ben következett az újabb nagy lépés, immár a harmadik osztályba. Ezt megelőzően azonban történt egy sorsfordító esemény a klub életében.

Tizenhat éve Frank Schmidt irányítja a csapatot

2007 őszén a klub korábbi játékosa, sőt csapatkapitánya, Frank Schmidt két mérkőzésre beugrott edzőnek a menesztett Dieter Märkle helyére. A csapat mindkét meccsét megnyerte az irányításával, a másodikat egyenesen 9-1-re! Frank Schmidt mégsem akart mindenáron a csapat vezetőedzője lenni. Mert hogy éppen akkoriban ígerkezett el az egyik biztosító cégnél, s nem akarta megszegni a szavát. A klub ügyvezetője hiába könyörgött neki, Schmidt csak azzal a feltétellel vállalta el a munkát, ha hivatalosan kikérik a munkahelyéről. Először csak a télig kapott engedélyt erre, a nyáron aztán a Schmidt maga is belátta, hogy edzőnek született...

A Heidenheim a következő idény végén, tehát 2009-ben feljutott a harmadosztályban, öt év múlva, 2014-ben – az RB Leipzig előtt! – pedig a Bundesliga II-be. Most pedig ennél is feljebb lépett, a Bundesliga I-be. Úgy, hogy továbbra is megmaradt kis csapatnak.