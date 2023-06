Öt kötetben, 3800 oldalon a világ labdarúgásának története

Világszerte párját ritkító alkalomból tartott tegnap közös sajtótájékoztatót az MLSZ és a Debreceni Egyetem. Utóbbi kiadásában korábban megjelent A magyar labdarúgás története című ötkötetes könyvsorozat, és a három szerző, Bácsné Bába Éva, Dénes Tamás és Sándor Mihály most még nagyobb vállalkozással rukkolt elő: ugyancsak öt kötetben, 3800 oldalon megírták A világ labdarúgásának története című művüket. A színes, adatokkal, eredményekkel, történetekkel és portrékkal összeállított, tudományos igényű, forrásmegjelöléseket tartalmazó kiadvány világszinten is egyedülálló munka, amely a sportág történetét 1863-tól 2020-ig dolgozza fel, de felvázolja a több ezer éves előzményeket is.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Sok könyv jelent már meg a futball történetéről, de ilyen jellegű, átfogó gyűjtemény külföldön is ritkaságnak számít. Próbálom majd nemzetközi körökben is bevezetni, megismertetni – mondta Csányi Sándor, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alelnöke, a sajtótájékoztató házigazdája, személyes emlékként felidézve korábbi paraguayi utazását, ahol a Dél-amerikai Futballmúzeumban tett látogatása során úgy érezte, a sportág angliai és európai gyökerei méltatlanul háttérbe szorulnak.

A szerzők Sándor Mihály sporttörténész, címzetes egyetemi docens, a szurkolói kultúra kutatója, a debreceni ultrák régi tagja, Dénes Tamás Szepesi-díjas sportújságíró, futballtörténész, korábbi Nemzeti Sport-főszerkesztő, valamint Bácsné Bába Éva történész-közgazdász, a szerkesztő pedig Bács Zoltán. Dénes Tamás, aki eddig több mint nyolcvan futballtémájú könyvnek volt a szerzője vagy közreműködője, azt emelte ki:

a labdarúgás történetének megírásakor a fő gondot az jelentette, hogy mit hagyjanak ki belőle. Megemlítette, hogy az öt éven át készült sorozatukhoz, amely a sportág históriáját 1863-tól 2020-ig öleli fel, kilencvenkilenc százalékban külföldi forrásanyagot használtak fel.

Hozzátette, hogy ilyen nagyságrendű munka nemcsak Magyarországon, de külföldön se nagyon jelent még meg.

Azok, akik szeretnék a polcukon tudni az öt kötetet, ne könyvesboltban keressék azokat, mert csak online lehet megrendelni a Shop.deac.hu oldalon, a Debreceni Egyetem digitális könyvtárában pedig tegnap óta ingyenesen is elérhető a kutatók és az érdeklődők számára, jövőre pedig elkészül az angol nyelvű változat is. A sajtótájékoztató végén az MLSZ elnöke, Csányi Sándor, és Bács Zoltán, az egyetem kancellárja együttműködési megállapodást írt alá.

Borítókép: Bácsné Bába Éva, Sándor Mihály, Csányi Sándor, Dénes Tamás és Bács Zoltán (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)