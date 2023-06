Székely Norbert szerint Alba Torrens jelentette a különbséget

Nem jött össze az újabb bravúr, a magyar női válogatott 69-60-ra kikapott a ljubljanai Európa-bajnokság elődöntőjében Spanyolországtól. A csapattól már az is bravúr, hogy idáig eljutott, a vereség mégis bosszantó, mert a spanyol együttes nem tűnt verhetetlen, csak a 27 pontig jutó Alba Torrens emelkedett ki belőle, ugyanakkor Székely Norbert együttese 24 eladott labdával zárt, és ezzel nemigen lehet meccset nyerni ezen a szinten.

Fotó: Fiba.com

– A spanyol válogatott tapasztaltabb, régóta játszik ilyen nagy meccseket – értékelt Székely Norbert szövetségi kapitány. – Kitettük magunkat a pályára, büszke vagyok a játékosokra. Nem lett volna reális a győzelem, de megnehezítettük a spanyolok dolgát. Alba Torrens volt a különbség, aki elképesztően játszott, különösen az első félidőben. Nem akárkik ellen játszottunk, sok hibát elkövettünk, de ha amikor hat éve elkezdtük a munkát, és valaki azt mondja, a spanyolok ellen hat meccsen legfeljebb tíz pont különbséggel kapunk ki, akkor megmosolygom. Holnap lesz egy bronzmérkőzés, most már arra készülünk.

Fotó: fiba.com

A csapatkapitány szerint Dubei Debórának most nem ment úgy a játék, mint Csehország ellen, és kissé letörten nyilatkozott:

– Nagyon nehéz most bármit is mondani, mert tele vagyok érzelmekkel. Nem úgy kezdtünk, ahogyan kellett volna, tompák voltunk. Ráadásul a másik oldalon ott volt Alba Torrens, akinek köszönhetően a spanyolok elkapták a ritmust, mi pedig végig mentünk az eredmény után. Az agresszív védekezésük megzavart minket, sok hibát követtünk el, sok labdát adtunk el. Olykor jól védekeztünk, akkor sikerült felzárkózni. Átbeszéljük a tanulságokat, mozgósítani kell a maradék energiákat, szeretnénk bronzérmet nyerni.

Fotó: Fiba.com

Studer Ágnes, a magyar válogatott első számú irányítója szemlátomást nagyon fáradtan nyilatkozott, 13 pontjával a csapat legeredményesebb játékosa volt ezen a találkozón:

– Mindent megtettünk, de nagy ritmusú meccs volt, én is elfáradtam, ők ezt jobban bírták. Alba Torrens fantasztikus teljesítményt nyújtott, nem tudtuk tartani. A spanyolok elmentek tizenhat ponttal is, de nem adtuk fel, és ez is bizonyítja a tartásunkat, ugyanakkor a felzárkózás is sokat kivett belőlünk, de nagyot harcoltunk. Holnap nem adjuk könnyen magunkat, mindent megteszünk a harmadik helyért. Ezen a tornán még nem kellett ekkora sebességgel kosárlabdáznunk. Ez a tizedik napunk az Európa-bajnokságon, nincs bennem hiányérzet, mert mindent megtettünk, amit ma tudtunk.

Fotó: Fiba.com

Nem véletlenül említette mindegyik magyar nyilatkozó Alba Torrenst, a spanyolok ötszörös Euroliga-győztes klasszisát, az ő teljesítménye döntő volt Spanyolország sikerében. Ő is megállt az M4 Sport kamerája előtt:

– Végig azt mondtam, kőkemény mérkőzés lesz, a magyar válogatott a legjobb játékunkra kényszerített minket, csak az utolsó percben dőlt el, hogy nyerünk. Csapatként nyertünk, és a döntőben is így kell majd kosárlabdáznunk. A magyar válogatottal sokat játszottunk a közelmúltban, sokat fejlődött, nagyon jó csapat.

