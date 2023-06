Saját magával szúrt ki a magyar válogatott az Eb elődöntőjében

Huszonhat év után játszhatott újra elődöntőt Európa-bajnokságon a magyar női válogatott. A mai játékosok egy része még meg sem született akkor, a csapatban nincs harminc éven felüli kosaras, és ez is jelzi, ez a kontinenstorna már az elődöntő eredményétől függetlenül is eredményes, és Székely Norbert csapata messzebbre jutott az elvártnál. A mostani válogatott magja lényegében nyolc éve együtt van; a 2014-es csehországi U17-es világbajnokságon Mészárosné Kovács Andrea irányításával bronzérmet szerzett a magyar válogatott. És annak az együttesnek a kezdőötösében ott volt Kiss Virág, Dubei Debóra, Studer Ágnes és Aho Nina, a mostani válogatott erősségei. Mi több, akkor Kiss és Dubei bekerült a torna All Star-csapatába.

Fotó: Fiba.com

Az ellenfél az a Spanyolország volt, amely legjobb európaiként a negyedik helyen áll a világranglistán, a selejtezők során két szoros meccsen legyőzte a magyar együttest, majd a felkészülés zárásaként június 9-én is nyert két ponttal Sopronban, ám másnap már kikapott tizenkettővel, és ez adott némi reményt még akkor is, ha egy tétmeccs nyilván egészen más. A magyar válogatott két olyan triplakísérlettel kezdett, amelyek a gyűrűt sem érintették,

Alba Torrens viszont pontosabban célzott, így 5-0-ra elhúzott az ellenfél, Chesha Goree azonban egy hármassal és egy duplával egyenlített. Aztán megint Torrens öt pontja következett – négy percen át csak ez a két játékos volt eredményes.

Mindkét csapat próbált gyorsan kosárlabdázni, ez ekkor az ellenfélnek sikerült jobban, ők kevesebb labdát adtak el a nagy rohanásban, és pontosabban is céloztak. Ez elég volt nekik a folyamatos vezetéshez, de nagyon elhúzni nem tudtak, 18-14-gyel zárult az első negyed a javukra.

Fotó: Fiba.com

A második elején teljes zavart okozott a spanyolok egész pályás letámadása, emiatt többször a térfelünket sem tudtuk elhagyni, amikor mégis, akkor ziccereket hagytunk ki, és a 14. percben 24-16-ra módosult az eredmény, szerencsére az ellenfél is sokat hibázott. Alba Torrens újabb triplája azonban új lendületet adott neki, Maite Cazorle leutánozta, és máris tizenkét pontra nőtt a hátrány. Gyenge volt a magyar dobószázalék, igaz, olykor a dobóhelyzetek kialakítása is komoly gondot okozott. A spanyol játékosoknak viszont el-elsült a kezük, a félidőig Alba Torrens például már 18 pontnál tartott, a csapata pedig 38-28-cas vezetéssel ment pihenőre.

A folytatásban sem változott sokat a kép, de a magyar csapat komoly tartással kosárlabdázott, harcolt, küzdött keményen, és a harmadik negyed derekára felzárkózott hét pontra. Sajnos továbbra is akadtak

eladott labdák, buta figyelmetlenségek, és a labda felhozatalába is be-becsúsztak hibák, ezért nem sikerült kihasználni, hogy az ellenfél is visszaesett. Kányási Veronika hárompontosa éltette a reményt, és végül mindössze négypontos hátránnyal kezdődött el az utolsó játékrész.

Ebben mindkét csapat kapkodott, a játékvezetők nagyon tisztelték a spanyolokat, akik ennek is köszönhetően léphettek el megint nyolc pontra. Ugyanakkor el kell ismerni, a rengeteg eladott labdával a magyar válogatott saját magának nehezítette meg a saját dolgát.

Négy perccel a vége előtt Kiss Virág triplájával 59-56-ra zárkóztunk fel, de újra labdákat és könnyű kosarakat ajándékoztunk az ellenfélnek, ami már több volt, mint bosszantó. Az utolsó percben Spanyolország már tartotta a sikerhez szükséges előnyét, Alba Torrens 27 ponttal zárt, a csapata pedig nyert. Nagy lehetőséget hagyott ki a magyar válogatott, mert az ellenfél nem játszott jobban, ám 24 eladott labdával ezen a szinten nemigen lehet mérkőzést nyerni. A döntő tehát elúszott, a csapat vasárnap 17 órakor a harmadik helyért játszik a belgákkal vagy a franciákkal. Ugyanakkor szégyenkezni nem kell, hiszen bármi is legyen a vége, a válogatott részt vehet a világbajnoki selejtezőkön, és ott lesz az olimpia selejtezőjén is.

Fotó: Fiba.com

Az olimpiai selejtezőben egyébként tizenhat csapat lesz érdekelt februárban, Európából a rendező franciákkal együtt hat nemzet. Négy négyes csoportot alakítanak ki a kiemelés és sorsolás után, a helyszíneket később jelölik ki. A csoportok első három helyezettjei készülhetnek az olimpiára, míg az utolsó nem mehet. A topfavorit Egyesült Államok és a rendező franciák is ott lesznek a selejtezőben.

Európa-bajnokság, elődöntő: Magyarország–Spanyolország 60-69 (14-18, 14-20, 18-12, 14-19), a legjobb magyar dobók: Studer 13, Goree 12, Kányási 7, Kiss V. 7. Belgium–Franciaország 20.45 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Határ Bernadett és Dubei Debóra nehezen boldogult a spanyol védelemmel (Fotó: Fiba.com)