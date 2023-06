A spanyolok ellen ma a döntő a tét az Európa-bajnokságon

Egészen „durva” eredmények születtek az Európa-bajnokság negyeddöntőiben. Csak a magyar válogatott sikere lett szoros, 62-61-gyel győzte le a cseheket, a három másik meccsen a győztesek lelépték a veszteseket. Belgium 93-53-mal küldte vigaszágra a címvédő szerbeket, Franciaország pedig 89-46-tal ütötte ki Montenegrót. Számunkra a Spanyolország–Németország találkozó volt érdekes, hiszen a győztes lett ma a magyar válogatott ellenfele az elődöntőben, amely 17.45 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti. Előzetesen is sejthettük, hogy a négyszeres Európa-bajnok spanyolok az utolsó negyeddöntő esélyesei, s ennek a várakozásnak magabiztosan feleltek meg. Lényegében az első negyedben lerendezték a meccset, 20-7-es vezetésre tettek szert, a nagy szünetre tovább nőtt a különbség (33-16), a folytatásban kicsit kiengedtek, így is több mint húsz ponttal, 67-42-re nyertek.

Fotó: fiba.com

Mondhatni, a magyar csapat három igazi nagyágyú közé került be a kontinenstorna hajrájában, ami önmagában árulkodik bravúrja jelentőségéről. A mai elődöntőben tehát nem is számíthatott még csak viszonylag könnyű ellenfélre sem, ám már az is nagy szó, hogy az egyikük ellen készülhet, vasárnap pedig valamilyen éremért léphet pályára. A spanyolokat jól ismerjük, hiszen a selejtezők során egy csoportban harcoltunk velük, mindkétszer ők győztek, de nagyon meg kellett dolgozniuk a sikerért.

Június 9-én és 10-én pedig a két válogatott egymás ellen zárta le a felkészülését az Eb-re, Sopronban először 65-63-ra nyert Spanyolország, másnap viszont 77-65-re a magyar válogatott nyert. Ebből kiindulva lehet esélyünk a világranglistán a legjobb európaiként a negyedik helyen álló spanyolok ellen, de ehhez minden magyar játékosnak csúcsformát kell mutatnia.

Az ellenfél olyan kosárlabdázókat vethet be, mint az ötszörös Euroliga-győztes Alba Torrens, a válogatottal hét érmet nyert Laura Gil, a rutinos irányító, Silvia Domínguez, aki három egymást követő szezonban három különböző csapattal tudta megnyerni az Euroligát, ami hihetetlen teljesítmény vagy az észak-amerikai profi liga, a WNBA egyik legfényesebb csillaga, a 22 éves Raquel Carrera.

Határ Bernadett a spanyolok elleni selejtezőn remekelt Fotó: fiba.com

Miguel Mendez spanyol szövetségi kapitány, aki háromszor nyert Euro­ligát az orosz Jekatyerinburggal, és klubcsapataival orosz, spanyol és olasz bajnoki címmel is büszkélkedhet, ezt nyilatkozta az elődöntőről:

– Két meccset vívtunk az Eb-selejtezőcsoportban, aztán két felkészülési mérkőzést nemrég Sopronban, és mindegyik nagyon kemény volt. Igazi háborúra készülünk az elődöntőben, ahol azért kicsit más lesz a helyzet, mint korábban. Nagy lesz a tét, éremért zajlik majd a meccs, meglátjuk, melyik csapat hogyan kezeli ezt.

A magyar válogatott ázsiója nagyon megnőtt a négy közé jutással, Székely Norbert szövetségi kapitány szerint például a csapatok szállodájában most azok is előre köszöntek, akik eddig szó nélkül mentek el mellettük.

Fotó: fiba.com

– Bevallom, jólesik ez a megbecsülés és az, hogy az emberek megsüvegelik a csapat teljesítményét. Sok versenyen jártam már a válogatottal, de először érzem azt, hogy felnéznek ránk, sőt még tartanak is tőlünk. Ez a siker átütötte az emberek ingerküszöbét, és óriási büszkeség ezt a címeres mezt viselni – mondta Székely Norbert, hozzátéve, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a válogatottnak az elődöntőbe jutáshoz. – Az, hogy az utolsó felkészülési meccsünkön legyőztük a spanyolokat, jó kiindulási alap, ami ott lesz nálunk a fejekben és a lábakban, de csak az első három percben, utána már a taktikai és egyéb elemek határozzák majd meg a játékot – tette hozzá a szakvezető.

Borítókép: Raquel Carrera és Cyesha Goree most is nagy harcot vívhat majd egymással (Fotó: fiba.com)