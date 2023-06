Székely Norbert: Ötször megnyertük és háromszor elveszítettük a meccset

– Nem is tudom, sírjak-e vagy üvöltsek örömömben – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt a lefújást követően. – Roppant büszke vagyok a csapatra és a játékostársaimra. Sajnos sok olyan hibát elkövettünk, amelyeket megtettünk a törökök ellen is a második csoportmérkőzésen, akkor egy ponttal kikaptunk, most ugyanennyivel nyertünk. Hittünk magunkban és egymásban, igazi csapatként győztünk Csehország ellen. Sérült voltam, de a szünnapokon mindent megtettem azért, hogy pályára léphessek, és így lesz ez most is, már várom a szombati elődöntőt.

Borítókép: Boldogan ünnepelhette a magyar csapat az elődöntőbe jutást (Forrás: Fiba.com)