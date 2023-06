Vignjevics bátor vállalása: az Újpest dobogós vagy kupagyőztes lesz

A szerb tréner arról is szót ejtett, hogy a három hetes szabadság alatt tökéletesen kipihente magát, a kánikula nem mentség, mindenkinek keményen kell edzeni. A családja ezúttal nem költözik vele Budapestre, Belgrádban marad, mert a kislánya már ott illeszkedett be, de ahogy ő, a felesége is nagyon szereti Budapestet.

Négy játékos átadólistán Az Újpest FC csütörtökön bejelentette, a klub négy légiósa az NB III-as csapattal kezdi meg a nyári felkészülést. A francia Yohan Croizet, a szerb Ognjen Mudrinszki, a német Luis Jakobi és az olasz Giuseppe Borello is új csapatot kereshet magának. Közülük a legtöbbet a 2021 telén szerződtetett, 31 éves Croizet játszott az Újpestben, 40 meccsen hét gólt és nyolc gólpasszt ért el, de az előző idényben sérüléssel bajlódott, az NB I-ben csak öt mérkőzésen szerepelt. Vignjevics elárulta, személyesen közölte a futballistával, hogy nem számít rá.

Borítókép: Nebojsa Vignjevics határozott célokkal vág neki az új idénynek (Fotó: Újpest FC)