– Még van egy napunk a finomhangolásokra, aztán igyekszünk kihozni a jelenlegi felállásból a legtöbbet – Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya kissé komor hangulatban kezdte a Görögország elleni negyeddöntő felvezetését a női vízilabda Világkupa Szuperdöntője előtt. A borús esélylatolgatás magyarázata, hogy két játékos a Világkupa Szuperdöntő kezdete előtt hazatérni kényszerült. Az még érthető, hogy Vályi Vanda fülgyulladás miatt nem vehet részt a tornán, és már Anzióból hazaindult, Máté Zsuzsanna hazaküldésére azonban nincs ép ésszel felfogható magyarázat.

Máté Zsuzsanna most aligha mosolyog (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Máté Zsuzsanna ugyanis az amerikai bürökrácia (vagy diplomácia?) áldozata, nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.

A probléma gyökere az lehet, hogy Máté a Felvidéken született, igaz, amióta az eszét tudja, magyar útlevéllel szerepel pólósként, ám kiderült, az amerikai könnyített vízumhoz (ESTA) a születési helynek megfelelő útlevél kell. Máté ezért még a túra előtt hazatért, csináltatott egy szlovák útlevelet (korábban nem is volt neki olyan), azt később kihozták utána Olaszországba, ám hiába ment be azzal a kérelem, a jenkik indoklás nélkül elutasították. Mindez már a túra kanadai részén derült ki – oda simán megkapta az engedélyt! –, azaz Long Beach helyett Budapest felé kellett vennie az irányt.

– Én ezt felháborítónak tartom, hogy egy sportoló nem szerepelhet egy világversenyen mondvacsinált okokból – dohogott Bíró Attila. – Kíváncsi vagyok, mi történt volna, ha egy amerikai pólós nem kap vízumot a tavalyi budapesti vébére… – dohogott érthetően a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt sejtetve, a túlzott amerikai ügybuzgalom hátterében talán lehet más is, mondjuk az, hogy újabban nem nagyon szeretik a magyarokat odaát.

Máté Zsuzsanna helyett Pőcze Panna a csapatban

– Muszáj volt valakit behívni, mert a sérültek állapota miatt nem kizárt, hogy a végén csak tizenkét embert tudnék játszatni, ennyi előnyt pedig nem szeretnénk adni egy Szuperdöntőn – tette hozzá Bíró Attila, s a választása Pőcze Pannára esett, ő kerül Máté Zsuzsanna helyére a csapatban.

Bravúr kellene a végső győzelemhez

Vízilabdában a világkupának nem szokás különösebb jelentőséget keríteni, ám az első két helyezett automatikus kvalifikációt nyer a 2024-es dohai világbajnokságra, ezen felül a győztes 60 ezer dollárt vihet haza.

Persze a világ legjobbját, az Egyesült Államokat hazai pályán nehéz legyőzni, de a második hely sem lenne rossz eredmény. A legutóbb legyőztük azt amerikaikat, azaz már érezzük talán, hogy ez nem a lehetetlen kategóriája. Egyébként is: az olimpián is sikerült a csoportmeccseken, aztán egy éve, a budapest vb-döntőben is komolyan szorongattuk őket, amire a korábbi években senki sem volt képes, majd novemberben sikerült újfent elkapni a háromszoros olimpiai bajnok csapatot (amire 2013 óta nem volt példa egyenes kieséses szakaszban).

Előbb persze a Görögország elleni negyeddöntőt kellene sikerrel megvívni. Tavaly a spliti Eb-n kikaptunk a hellénektől, igaz, akkor nem volt ott a válogatottban a csapatkapitány Keszthelyi Rita és Natasa Rybanska sem. Velük kiegészülve egyértelműen a mieink az esélyesek, s ha sikerül beváltani a papírformát, előbb még mindig az elődöntő következik, s csak aztán a finálé.

Női Világkupa Szuperdöntő

Negyeddöntők (péntek–szombat, magyar idő szerint)

22.00: Magyarország–Görögország

0.00: Olaszország–Spanyolország

2.00: Egyesült Államok–Izrael

4.00: Hollandia–Új-Zéland

Borítókép: Máté Zsuzsanna beutazásán a szlovák útlevél sem segített (Fotó: Nemzeti Sport)