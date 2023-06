Metró retró: győztes visszatérés Faragó Tonó koronázóvárosába

A történeti hűség kedvéért jegyezzük meg, hogy olimpiai tornán vízilabdában olyan teljesítményt se előtte, se azóta senki sem nyújtott, mint Faragó Tonó Montrealban. A csoportkörben három mérkőzésen 7 gól (3-3 Ausztrália és Kanada, egy pedig az NSZK ellen), majd a hatos döntőben további 15, összesen tehát 22 gól. A Nemzet sportolója a hatos döntőben tényleg csak kis túlzással egyedül verte meg az olaszokat, a hollandokat és a jugoszlávokat.

A lányok nem hoztak szégyen Faragó hírnevére

Hogy mindezt miért poroltuk le?

Nos, a helye szelleme okán, magyar válogatott válogatott visszatért Montrealba, az olimpiai uszodába. Igaz, hogy a hölgyek és csupán egy felkészülési mérkőzés erejéig, de Kanada 1976-ban is az ellenfelünk volt.

Bíró Attila csapata nem hozott szégyent Faragó Tamásra. 8-1-es kezdés után ugyan kicsit kiengedett, de végül magabiztosan, 13-7-re legyőzte a házigazda Kanadát. Úgy, hogy előtte sporttörténeti eseményként metróval utazott a meccs helyszínére, miként arra a szövetségi kapitány kitért a beszámolójában.

– Picit komolyabb ellenállásra számítottam, bár a kanadaiak talán a mi nyomásunkra nem tudtak úgy kibontakozni – az edzőmeccsek eddig szorosabbak voltak, a legelső például döntetlen lett, igaz, azt azonnal a megérkezés után játszottuk, nyitottban, zuhogó esőben – vágott bele Bíró Attila, majd nem feledkezett meg arról, miért is volt különleges a találkozó:

Ez a mai más volt, felemelő is, hiszen kultikus helyen, abban a fedett uszodában, abban a medencében vívtuk ezt a mérkőzést, ahol 1976-ban Faragó Tonóék olimpiai bajnokok lettek. Ráadásul az egésznek külön bájt adott, hogy metróval jöttünk ki, szerintem magyar válogatott még az életben nem érkezett így mérkőzésre.

A cél az volt, hogy a világbajnokságra alakítsunk ki egy olyan tekintélyt a kanadaiakkal szemben, hogy az első csoportmeccsünkön se okozhassanak gondot, és remélem, hogy ha nem is ennyivel, de ott is nyerni fogunk.

Az eredmény egyébként csalóka, mert többen a valós tudásuk alatt játszottak – igaz, hozzá kell tennem, hogy egy nappal korábban még brutális kondit nyomtunk. Én ezt nem igazán szoktam emlegetni, sőt, de azért most ennyit illik elmondanom, mert nagyon érződött, hogy az a két-három játékos, aki lazább vállal tudott beleállni a lövésekbe, mint Garda Kriszta vagy Szilágyi Dorka, az tudta vinni a csapatot, a többiek azért eléggé iparos munkát végeztek, annyira be voltak még savasodva. Szerdán indulunk tovább a Világkupára, arra lesz némi könnyítés – annyi biztosan, ami ennek a meccsnek a tétje volt: a győzelem miatt ugyanis a holnap reggeli kondit elengedem.



Felkészülési mérkőzés, Montreal:

Kanada–Magyarország 7-13 (1-4, 1-4, 2-2, 3-3)

Gólszerzőink: Garda 6, Szilágyi 4, Faragó 2, Gurisatti

Borítókép: Garda Krisztina hat gólt dobott (Fotó: Mirkó István)