Vb-ezüstérmes női pólósaink fájó vereséggel kezdték az Eb-t

Két hónapja a hazai rendezésű vizes világbajnokságon női vízilabda-válogatottunk ezüstérmes lett, a görögök csak a hetedik helyen végeztek, így a spiti Eb-n az A csoportban ma este játszott mérkőzésen Bíró Attila szövetségi kapitány alakulata számított az esélyesnek. Ám az ellenfél szemmel láthatóan elszántan úgy ugrott a vízbe, hogy felborította a papírformát. Az első negyedet 3-1-re megnyerte, a második és a harmadik döntetlenre végződött (2-2, 1-1), de a görögök 6-3-ra is vezettek. A negyedik negyedben csapatunk feljött 6-5-re, és még hét perc volt hátra. Nem sokkal később a magyar válogatott már az egyenlítésért támadhatott, és Szilágyi Dorottya 6-6-ra egalizálta az állást. Az ellenfél ötmétereshez jutott, ezt azonban a világversenyes újonc Kiss Alexandra kivédte. A hálóőr a harmadik negyed elején szállt be, mert első számú kapusunk, Magyari Alda nem tudott mit kezdeni a görögök lövéseivel. A negyedik negyed első felére látványosan feljavult együttesünkből Vályi Vanda 3:15 perccel a vége előtt megúszott, és nem hagyta ki a ziccert, 7-6-ra már mi vezettünk. Majd Garda Krisztina is betalált, 8-6-ra húzott el csapatunk. Ezt követően a görögök is lőttek egy gólt, majd sajnos még egyet, 8-8-ra alakult az állás. Megvolt az esélyünk, hogy újra megszerezzük a vezetést, de nem jött össze, a túloldalon pedig Eleftheria Plevritu beejtette a labdát a kapunkba, és ezzel a góllal a görögök 9-8-ra megnyerték az összecsapást. Mi tagadás, nem ilyen kezdésre számítottunk az Európa-bajnokságon, de még semmi nincs veszve. Ám vasárnap 19 órakor a vb-bronzérmes hollandok ellen a mainál mindenképpen jobb játékra lesz szükség.

– Ez őrült, de úgy is fogalmazhatnék, penetráns gyenge volt. Elöl, hátul egyaránt. Ilyen kritikán aluli lövő teljesítménnyel nem érdemeltünk győzelmet, az a pár perc jó játék a negyedik negyedben nem elég semmire egy komoly meccsen. Védekezésben pedig több lehetőséget adtunk a görögöknek, akik megérdemelték ezt a sikert. Kíváncsi vagyok, mennyi tartás van a lányokban – értékelt dühösen az MTI-nek Bíró Attila a vegyes zónában.

Sajnos egy góllal jobbak voltak a kék sapkás görögök:

Fotó: Mirkó István

Borítókép: Bíró Attila szövetségi kapitány sem erre számított (Fotó: Mirkó István)