Idegenben nyert vb-selejtezőt az esélyes ellen a magyar válogatott

Mikael Hopkins tehát pályára léphetett a Csehország elleni világbajnoki selejtezőn Chomutovban, de nem kezdett, hiszen még az átállással sem küzdött meg, ráadásul kiesett az edzésekből is. Ezen a meccsen is az ellenfél számított esélyesebbnek, a 2017-es Eb-n, tehát az öt évvel ezelőtt ellenünk szereplő tíz játékosból heten most is ott voltak a keretben. Az 57 esztendős Ronen Ginzburg 2013 óta irányítja az együttest, az ő nevét sem most kell megtanulnunk. Az idén nyáron a Barcelonához visszatért Tomas Satoranskyt, a CEZ Nymburktól nemrég a London Lionshoz szerződő kiváló kosarast, Vojtech Hrubant, a három éve a japán élvonalban kosarazó Patrik Audát, a kétévnyi SIG Strasbourg után most a német Brose Bambergre váltó Jaromir Bohacikot, Lukas Palyzát vagy a két megbízható magas embert, Martin Krizt és Martin Peterkát nem kell külön bemutatni. Szintén szerepelt ellenünk még 2014-ben, a 2015-ös Eb selejtezői során Ondrej Balvin. A 217 centis, 29 éves center Audához hasonlóan Japánban játszott tavaly, de előtte pályafutása nagy részét a spanyol élvonalban töltötte.

Fotó: Fiba.com

A magyar csapat csütörtökön meglepetésre nagyon szoros meccset játszott az összes NBA- és Euroliga-sztárját bevető Litvánia ellen, azzal a teljesítménnyel most akár győzelemben is reménykedhetett. Az első negyedben fej fej mellett haladt a két együttes, magyar részről elsősorban a becserélt Hopkins volt eredményes, a palánkok alatt azonban a csehek voltak hatékonyabbak, akiknél hiányzott a legnagyobb név, Tomas Satoransky. A gyenge dobószázalék ellenére sikerült döntetlenre hozni a játékrészt.

Hanga Ádám vezérletével jól kezdődött a második negyed, bár a triplákkal továbbra is hadilábon állt a csapat. Így is sikerült folyamatosan vezetni néhány ponttal, de védekezési hibák miatt az előny nem lett megnyugtató, sőt a 15. percben a házigazda fordított is. Sok volt a hiba mindkét oldalon, majd a visszacserélt Hopkinsnak köszönhetően újra magyar vezetést mutatott az eredményjelző, azaz hol az egyik, hol a másik válogatott vezetett. A magyar csapatnak továbbra sem jöttek be kinti dobások, márpedig ezek nélkül nagyon nehéz meccset nyerni – így is 47-44-es magyar előnnyel érkezett el a mérkőzés a nagyszünethez.

Fotó: Fiba.com

Utána is voltak szép támadásai, jó védekezései a csapatnak, de meg volt átkozva a külső dobásoknál, pedig közepes dobóformával könnyen elhúzhatott volna. Egy 9-2-es rohanással kezdték a csehek a harmadik negyedet, emiatt a Hangáék mentek az eredmény után. Ferencz Csaba egy triplával egyenlített. Továbbra is egymás nyakában lihegett a két csapat, inkább kínlódtak, mint jól kosárlabdáztak volna. Inkább küzdelmes volt a meccs, mint színvonalas, és nyílt maradt az utolsó játékrészre is.

A cseh csapat nagyon figyelt Vojvoda Dávidra és Hanga Ádámra is, előbbit sikerült is hatástalanítania, sajnos a többiek a legtisztább kinti dobásokból sem céloztak pontosan. Szokás szerint nagy szívvel harcolt a magyar csapat, de nyögvenyelősen játszva tapadt a házigazdájára. Szerencsére az ellenfél sem brillírozott, ezért így is tudtuk tartani a „hol ők, hol mi vezetünk” eredményt. Négy és fél perccel a vége előtt Perl Zoltán triplája nagyon jól jött, majd Rosco Allen két büntetőjével hatpontos előnyre sikerült szert tenni, és ez jó esélyt adott a hajrára.

Fotó: Fiba.com

A cseheknek az utolsó két percben elsült a kezük, Hruban két triplával tartotta meccsben a hazai válogatottat, így nagyon izgalmas lett a vége. Mindössze négy másodperc volt hátra, a magyar válogatott három ponttal vezetett, amikor az ellenfél egy büntetőt bedobott, a másodikat szándékosan nem, bízva a centerekben, ám a lepattanót Hanga Ádám szerezte meg. Őt faultolták, ő is egy büntetőt értékesített, és ezzel nyertünk, 82-79 lett a végeredmény. Hanga Ádám 20 pontig jutott, utána Perl Zoltán és Mikael Hopkins következett 10-10 ponttal, de összességében azért érdemel nagy dicséretet a csapat, mert messze a csúcsformájától fogcsikorgatva küzdött, és idegenben kiszenvedte a győzelmet egy nálánál magasabban jegyzett válogatott ellen. Csütörtökön már az Európa-bajnokságon rajtol a válogatott, az ellenfele Bosznia-Hercegovina lesz.

Ivkovics Sztojan magyar szövetségi kapitány: – A támadó lepattanók miatt nyertünk, ez volt a hatodik mérkőzésünk a nyáron, amikor fizikailag erősebb csapat ellen több támadó lepattanót szereztünk, és kevés volt az eladott labda. Ha akarunk nyerni az erősebb csapatok ellen, ezt kell megtartani. Boldog vagyok és büszke a csapatra, tudom, hogy még nehezebb meccsek jönnek most.

Keller Ákos, a magyar válogatott centere: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, szerdán a litvánok ellen szoros vereséget szenvedtünk, most tettünk azért, hogy jó hangulatban mehessünk az Eb-re, és önbizalmat is merítettünk a csehek legyőzéséből. Szoros meccs volt, szerettük volna tartani a döntetlen közeli eredményt a mérkőzés folyamán, örülök, hogy a végén mi maradtunk higgadtabbak.

Világbajnoki selejtező, 3. kör, 2. forduló, K csoport: Csehország–Magyarország 79-82 (23-23, 21-24, 21-15, 14-20)

Borítókép: Hanga Ádám volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa 20 ponttal (Fotó: Fiba.com)