Csak kevésen múlt a vb-selejtezőn, hogy elmaradt a világraszóló csoda

A már említett litván sztárok mind a centerposzton tartoznak a világ legjobbjai közé, sajnos a magyar válogatottnak viszont éppen ez az Achilles-sarka. A kármentésként honosított amerikai Mikael Hopkins két hete hazautazott a kecskeméti edzőtáborból, mert édesapja súlyos autóbalesetet szenvedett, és hétfőn estig kómában tartották az orvosok. Egyes hírek szerint napokon belül csatlakozik a kerethez, de ez ezen a napon nem számított, Ivkovics Sztojannak nélküle kellett megoldania a litván tornyok semlegesítését. Érdekessége volt ennek a vb-selejtezőnek, hogy hat év után ismét pályára léphetett hazai pályán a válogatottban Hanga Ádám, a Real Madrid sztárja, aki éppen a klubkötelezettségei miatt nagyon régen tudott a csapat rendelkezésére állni. Csaknem telt ház előtt és fergeteges hangulatban kezdődött a mérkőzés, és a magyar csapat egyáltalán nem tűnt elfogódottnak, Hanga, Benke dupláival és Vojvoda és Váradi triplájával tartotta a lépést a támadásban a centereire építő ellenféllel. Nagy szívvel harcoltak a magyar játékosok, akik hét perc után három ponttal vezettek, és végül 21-20-ra meg is nyerték az első negyedet.

Fotó: Mirkó István

A második viszont kissé nyögvenyelősen indult. A litvánok felpörgették a ritmust, keményítettek a védekezésükön, és a magyar csapat három és fél perc elteltével tudott csak a gyűrűbe találni. Csak a szívós védekezésnek köszönhetően nem húzott el az ellenfél, Hanga és Perl villanásaival majd Váradi újabb triplájával pedig sikerült a 16. perc végére 32-32-nél kiegyenlíteni. Jó volt látni, hogy a válogatott nagyon komoly erőfeszítésre kényszeríti a világ elitjébe tartozó Litvániát, amely a nagyszünetben 42-38-ra vezetett.

A fordulást követően viszont a percek múlásával egyre gyakrabban érvényesült a vendégek fizikai fölénye. Jellemző volt, hogy a harmadik negyedben öt és fél percig az ellenfélnek egyetlen személyi hibája sem volt, a magyar csapat viszont már hétnél tartott… Persze Hangáék nem adták fel, nagyot harcolva folyamatosan ott lihegtek a litvánok nyakában, Hanga mellé ekkor Eilingsfeld tudott csatlakozni a pontszerzésben, és a vendégek tízpontos előnye a játékrész végére négy pontra csökkent.

Fotó: Mirkó István

A szombathelyi közönség nagyon élvezte a mérkőzést, és minden támogatást megadott a csapatnak, amely továbbra is fegyelmezetten, jól kosárlabdázott. Annyira, hogy Vojvoda kosarával a 33. percben ki is egyenlített. Fantasztikus hangulat uralkodott a Savaria Arénában, különösen amikor a magyar válogatott öt perccel a vége előtt 74-74-re állt. Hihetetlenül izgalmasan telt az idő, ugyanakkor a fáradtság is érződött, a pontatlan dobások miatt nem sikerült megfordítani az eredményt, pedig egy perccel a vége előtt is volt esély a győzelemre. A vége ugyan két litván triplával 78-88 lett, ám a szurkolók felállva ünnepelték a csapatot, és megérdemelten: igazi center nélkül, de nagyon összeszedetten játszva, a 21 pontig jutó Hanga Ádám vezérletével közel állt egy világraszóló bravúrhoz.

Világbajnoki-selejtező, 3. kör, 1. forduló, K csoport: Magyarország–Litvánia 78-88 (21-20, 17-22, 27-27, 13-19.)

Borítókép: Hanga Ádám volt a vezér, 21 pontig jutott (Fotó: Mirkó István)