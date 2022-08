Most már csak világklasszisok ellen játszik a magyar válogatott

A válogatott az edzések között mérkőzéseket is játszik, a múlt héten kétszer is legyőzte Grúziát Kecskeméten, péntek este pedig Szlovákia volt az ellenfele ugyanott. A grúzok erős csapatot alkotnak, a szlovákok viszont papíron gyengébbek a magyaroknál, ám ennek ellenére megnehezítették Hanga Ádámék dolgát. Náluk a legnagyobb név a szövetségi kapitányé, a horvát Aramis Naglic kétszeres BEK-győztes a spliti Jugoplastikával, emellett 1992-ben olimpiai bajnoki ezüstérmet szerzett a horvát válogatott tagjaként. Az 56 éves szakember terjedelmes interjút adott a szlovák szövetség honlapjának, amelyben felidézte a barcelonai ötkarikás játékokat, beleértve a legendás amerikai Dream Teammel szemben elveszített finálét. A múltba révedés mellett szóba került, hogy a játékoskeret erőssége valószínűleg nem teszi lehetővé, hogy a szlovákok kijussanak a 2025-ös Európa-bajnokságra, és az sem könnyíti meg a helyzetüket, hogy többen nem veszik elég komolyan a válogatottságot.

Perl Zoltán a magyar csapat egyik legjobbja volt

Ivkovics Sztoján nem küzd ilyen gondokkal, nem is panaszkodik a játékosaira. – A hangulat nagyon jó a csapat körül. Mindig vannak kisebb-nagyobb gondok, de a lényeg, hogy sérülés nincs. A csapat eddigi hozzáállásával és munkamoráljával maximálisan elégedett vagyok. Sokkal rosszabbra számítottam az első két meccsünkön, de látszott, hogy Hanga Ádám jelenléte átlendített minket egy kisebb holtponton. Évek óta együtt játszik ez a csapat, de évek óta nem tudunk rendesen együtt edzeni, ezért az idő múlásával kopott a játékunk. Szerencsére a velünk azonos vagy kicsit erősebb csapatokat így is le tudtuk győzni. Most van kis időnk arra, hogy visszaálljunk az alapokhoz. A szlovákok elleni találkozó egy miniciklust zárt le, kíváncsi voltam, hogy hogyan dobunk és mozgunk, hogyan bírjuk az izomlázat és a fájdalmat.

A szövetségi kapitány tizennégy játékost is pályára küldött, de például a Real Madrid sztárja, Hanga Ádám és a hazai mezőny egyik legjobbja, Vojvoda Ádám a második félidőben már nem játszott. Előzetesen mindenki hangoztatta, hogy az eredmény nem számít, hiszen gyakorló mérkőzésről van szó, ám szemlátomást senki sem akart vereséggel levonulni magyar részről. Szlovákia csak a negyedik negyedben adta meg magát, a magyar válogatott 72-67-re nyert.