Világsztárok ellen készül fel a világsztárokra a magyar válogatott

De menjünk sorjában! Ivkovics Sztojan hamarosan keretet hirdet, amelynek a tagjai augusztus 1-jén találkoznak a kecskeméti edzőtáborban, és ott kezdik meg a felkészülést a nagy feladatokra. Már az első hét végén két meccset is játszik a válogatott, az egyik Eb-csoportot rendező Grúzia érkezik Magyarországra, augusztus 5-én pénteken nézők is bemehetnek a meccsre, ezt a találkozót a tervek szerint a Magyar Televízió is közvetíti, míg 6-án szombaton, 16 órától zárt kapuk mögött játszik a két csapat. Egy héttel később, augusztus 12-én Szlovákia válogatottja érkezik Kecskemétre, majd a csapat Horvátországba utazik, és Rijekában a Zamet Sport Centerben a sztárjaival a kontinenstornára készülő horvát válogatott lesz az ellenfél.

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie

Augusztus 24-én pedig tétmérkőzés következik: a magyar válogatott a legjobbjaival érkező Litvániát fogadja világbajnoki selejtezőn, a színhely pedig Szombathely lesz. Érdekesség, hogy a litvánokkal nem sokkal később Kölnben, az Európa-bajnokságon is találkozik a csapat. Kazys Maksvytis együttesében természetesen a két NBA-sztár, Jonas Valanciunas és Domantas Sabonis a legnagyobb nevek – amennyiben nem lesz sérülés, ők biztosan ott lesznek majd a kontinensviadalon is. A jelenleg 16 fős keretből Ignas Brazdeikis játszott még a világ első számú bajnokságában az előző idényben, de neki jelenleg nincs csapata a következő szezonra – a keret többi részének nagyja a Zalgirisnél vagy Európa valamelyik kirakatklubjában kosarazik.

Három napra rá, 27-én a cseh–német határon fekvő városban, Chomutovban már a csehekkel vív a válogatott vb-selejtezőt. Innen pedig nem is utazik már haza, hanem egyből Köln felé veszi az irányt, ahol szeptember 1-jén Bosznia-Hercegovina ellen megkezdi szereplését az Európa-bajnokságon. Ott a csapat tényleg klasszisokkal játszik majd, a már említett Bosznia-Hercegovina és Litvánia mellett a házigazda Németország, az olimpiai ezüstérmes Franciaország és a címvédő Szlovénia lesz az ellenfele a csoportban. Innen továbbjutni földöntúli bravúrnak számítana.

Fotó: Getty Images via AFP/Christian Petersen

A németeknél is több NBA-játékos is helyet kapott a keretben, mint például a két veterán, Dennis Schröder és Daniel Theis (Indiana Pacer) – igaz, előbbinek egyelőre még nincs csapata a következő idényre. Szintén a tengerentúlon játszik Moritz Wagner (Orlando Magic) és öccse, a tavalyi draft 1/8-asa, Franz Wagner (Orlando Magic) is, de rajtuk kívül is találunk európai szinten igen magasan jegyzett játékosokat – például a CSZKA Moszkvát az orosz–ukrán háború kitörésekor elhagyó Johannes Voigtmannt. A szlovénok is bombaerős együttest vonultatnak fel, legnagyobb sztárjuk, Luka Doncic (Dallas Mavericks) mellett ott van a csapatban a 2017-es Eb legértékesebb játékosa, a válogatottból azután a torna után visszavonult, de az idén nyáron visszatérő Goran Dragic (Chicago Bulls), valamint olyan nagy nevek is, mint Jaka Blazic, Zoran Dragic vagy Klemen Prepelic.

A magyar válogatott legértékesebb kosarasa Hanga Ádám lesz, a Real Madrid sztárja is megkezdi augusztus 1-én a kecskeméti felkészülést, és öt év után ismét játszhat a válogatottban.

Borítókép: Hanga Ádám, a Real Madrid sztárja most ott lehet a magyar válogatottban (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)