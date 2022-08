Hanga Ádám: Alig vártam, hogy itt lehessek a magyar válogatottnál

– Olykor hallani, hogy körvonalazódik a megoldás. Lát rá esélyt?

– Igen. Először is muszáj megoldást találni, hiszen a legtöbb európai ország érintett ebben a kérdésben, sőt a legtöbb sokkal inkább, mint mi, hiszen az Euroligában én vagyok az egyetlen magyar. Nekem mindig fáj, amikor nem játszhatok a válogatottban, de büszke vagyok a csapatra, hiszen kiharcolta újra az Európa-bajnoki részvételt, és bejutott a világbajnoki selejtezők harmadik körébe is. A Real Madrid tizenhét játékosából mind a tizenhét szeretne menni a hazája válogatottjába, ezzel nyilván így van a többi klub is, és ez ki kell hogy kényszerítse a változást. Hamarosan vezetőségváltás lesz az Euroligában, reméljük, ez is segít majd.

– És mi lehet a megoldás?

– Vagy szabaddá tesznek minket a selejtezők idejére, vagy visszatérnek a régi rendszerre, amelyben a selejtezőket nyaranta játszották le. Igaz, akkor kevés lenne a pihenő, de rögtön a bajnokságok befejezése után, júniusban lemehetne tornarendszerben a selejtezők zöme, és így mindenki pihenhetne egy-másfél hónapot.

– Milyen állapotban érkezett Kecskemétre?

– Nagyon jóban. Volt bő egy hónapom a pihenésre, ami meglehetősen aktívan telt el, sokat találkoztam a szurkolókkal, ott voltam a kosarastáboromban is, és bevallom, már nagyon vártam ezt a napot, amikortól csak a kosárlabdára fókuszálhatok, edzhetek és játszhatok, elvégre elsősorban kosárlabdázó vagyok. Élvezni szeretném, hogy együtt vagyok a társakkal a válogatottban, mert ha megnézzük, az utóbbi öt évben több Euroliga-döntőm van, mint válogatott meccsem…

– Nem nehéz beszállni az öt éve jól működő csapatba, illetve közösségbe?

– Nem hiszem, és ez az én felelősségem. A közösséggel semmi gond nem lehet, hiszen mindenkit ismerek, leszámítva a nemrég honosított amerikai centert, Mikael Hopkinst, a csapatban pedig Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány nyilván megtalálja a helyemet, és gyorsan beleilleszkedem majd a rendszerbe.

– Az augusztusi vb-selejtezőkön, majd a szeptemberi Európa-bajnokságon NBA- és Euroliga-játékosok lesznek az ellenfelek, nekünk pedig van egy Hanga Ádámunk. Hogyan lehet esélyünk ennyi klasszis ellen?

– A csapategységgel, ami évek óta jellemzi a magyar válogatottat. A Real Madriddal is játszunk nagyon szoros meccseket ottani szinten kisebb csapatokkal, sőt olykor kikapunk tőlük.

– Nem tart attól, hogy a szurkolók most csodát várnak öntől, és ha nem dob húsz pontot meccsenként, akkor csalódást okoz?

– Egyáltalán nem. Amióta kosárlabdázom, mindig van rajtam nyomás. Eleinte azért, mert szerettem volna mindig jobb és jobb lenni, előbbre lépni, majd amikor elértem Európa legmagasabb szintjére, akkor azért, hogy képes legyek ott megragadni. Nincs tét nélküli mérkőzés, a Real Madridban egy edzőmeccsnek is nagy a jelentősége, hiszen nagy a harc a csapatba kerülésért, és akkor ott vannak még a bajnoki és kupadöntők. Kimondottan szeretek nyomás alatt játszani, mert ez kiváltság, ahhoz, hogy az emberek elvárjanak tőled valamit, ahhoz már fel kellett mutatni eredményeket, és nagyon meg kellett dolgozni érte.

– Az Euroliga és a spanyol liga szintjétől mennyire marad el a magyar férfikosárlabda?

– Fontos eredmény, hogy egymás után másodszor kijutottunk az Európa-bajnokságra. Sajnos az utánpótlás-válogatottak ezen a nyáron sem szerepelnek jól a korosztályos Eb-ken, itt muszáj lesz fejlődni, ugyanakkor az biztató jel, hogy egyre több magyar kosaras szerződik külföldre, komoly erőt képviselő bajnokságokba. Az utóbbi időszakban egyedül én képviseltem és képviselem a magyar férfikosárlabdát a legmagasabb európai szinten, de nagyon remélem, hogy hamarosan többen is követnek.

