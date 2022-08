Családi tragédia miatt nincs a válogatottal a honosított center

A magyar keret tagjai augusztus 1-jén kezdték meg a felkészülést Kecskeméten, Mikael Hopkins egy hét csúszással érkezett, de ez így is volt megbeszélve. Egy hete a szlovák ellen azonban nem játszott, és kedden nem utazott el Opatijába sem, ahol csütörtökön az este a csapat az utolsó edzőmeccsét játssza a világklasszisokkal teletűzdelt horvátok ellen. Az ok rendkívül szomorú: a játékos édesapja autóbaleset szenvedett az Egyesült Államokban, amelynek volt halottja is, neki a nyakánál eltörött a csigolyája, és az orvosok kómában tartják. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány úgy döntött, hazaengedi a 29 éves centert, akinek a feje most amúgy sem a kosárlabdán jár, és folyamatosan kapcsolatban áll a játékos menedzserével, mert nem tudni, Mikael Hopkins a megbeszéltek szerint a hét végén vissza tud-e érni a már Szombathelyre átköltöztetett edzőtáborba.

Fotó: AFP/Getty Images/NBAE/Scott Cunningham

Ha nem, akkor az roppant érzékeny veszteség lenne, ugyanis Keller Ákos és Golomán György mellett legfeljebb a horvát túrára is az utolsó pillanatban riasztott Kemal Karahodzicsra számíthatna a szövetségi kapitány centerként, ám ő 33 évesen nem ideális megoldás – a magyar férfi kosárlabda egyik szomorú ténye, hogy rajtuk kívül nincsen más erre fontos posztra. A horvátoknál az NBA-ben, az Atlanta Hawksban játszó Bogdan Bogdanovics 211, a Phoenix Suns kosarasa, Dario Sarics 209, a Los Angeles Clippers centere 216 centire nőtt meg, a világ legjobbjai közé tartoznak, erejük teljében játszanak, fizikálisan és technikailag is roppant képzettek, azaz várhatóan nem a magyarok lesznek az urak a palánkok alatt, ami ebben a sportágban sorsdöntő lehet.

És így lesz ez a horvátoknál többre taksált litvánok ellen – előbbiek a 21., utóbbiak a 8., a magyar válogatott a 43. helyen áll a világranglistán –, majd Kölnben az Európa-bajnokságon is, ahol csak klasszisok ellen lép pályára a csapat. Mindenesetre ma este 19 órakor Opatijában megláthatjuk: mire képes ma a válogatott a világ elitjébe sorolt együttes ellen.

Borítókép: Mikael Hopkins jól illeszkedett be a tavasszal a magyar válogatottba (Fotó: Mirkó István)