A Fradi Facebook-posztjának margójára: nem a svéd bajnok vár a csapatra…

A Ferencváros az elmúlt három idényben erőn felül teljesített a nemzetközi porondon. Ezúttal nem merülünk el a részletekben, de a klub pozíciójából nem következett automatikusan, hogy a csapat előbb a Bajnokok Ligája, majd kétszer az Európa-liga csoportkörébe jut be, s másodszor még onnan is továbblép.

A siker egyik mozgatója a szerénység és becsvágy volt, hogy a Fradi meg akarta mutatni, a nála erősebb klubokkal, ellenfelekkel is képes felvenni a versenyt.

Hasonlóképpen gyengébb riválissal szemben pedig hiba, sőt tilos a nagyképűség.

A Fradi most átmenetileg visszakerült a startvonalra. Az elmúlt évek sikereit természetesen nem lehet, nem is szabad elvitatni, de sok mindent újra át kell gondolni. A kommunikációban is.