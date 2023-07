Az élet nagy problémái: a válogatott játékosa túlnőtte a japán ágyakat

A felnőtt vízilabda-válogatottaink tagjai már a múlt hétvégén repülőre szálltak, és elindultak Japánba, a 2023-as vizes világbajnokság helyszínére. A nők első összecsapása vasárnap Kanada ellen lesz, míg a férfiak először, hétfőn a házigazdával mérkőznek meg. Addig is az akklimatizációé és az edzéseké a főszerep, a pihenés viszont nem zökkenőmentes. És nem csak az időeltolódás miatti átállás jelent problémát, mint azt Varga Zsolt felfedte.

– Úgy érzékelem, ez a merőben más kultúra mindig segít abban, hogy a hangolódás jobban menjen. Annyira más, annyira új élmény ez egy európainak – még ha sokan jártunk is már itt –, hogy ez mindig segít a lelkek felfrissítésében. Itt is reggel mennek dolgozni, de ezzel véget is ér az összes párhuzam, és ezek a rácsodálkozások jót tesznek, meg persze az a rajongás is sokat jelent, amivel körülvesznek itt minket.

Így azért könnyebb elviselni, hogy a hotel amúgy gyönyörű, de a szobák és az ágyak kicsik. Vámos Marcinak például esélytelen megfelelő méretű ágyat találni – bár szerintem nem nagyon van olyan hotel a világon, ahol az ő lába nem lóg le valamennyire

– idézi a magyar szövetség honlapja a férfi válogatott szövetségi kapitányát. Érdekességképpen: Vámos Márton 199 centiméter magasra nőtt, míg a japán férfiak átlagmagassága 170,8 centiméter.

A női válogatott tagjainak is különleges élményben volt részük. Szerdán Beppuban jártak, ahol százával tör felszínre a termálvíz, ráadásul a talajnak köszönhetően vörös, sárga és kék színben pompáznak a források.

– Fantasztikus látvány volt, tényleg elképesztő, és kipróbáltuk a homokfürdőt is – mesélte Bíró Attila. – Ezt úgy kell elképzelni, hogy effektíve nyakig beásnak a homokba, ami a földhő miatt negyvenfokos, tökéletesen ellazít negyedóra alatt. Kipróbálta mindenki, a végén meg elmentünk egy majomrezervátumba, szóval tökéletes kikapcsolódás volt ez az egész csapatnak – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Borítókép: Vámos Márton a 2022-es a vizes világbajnokság vízilabdatornáján (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)