Íme a keretek, ők szállnak harcba az aranyért a világbajnokságon

Három vb-újonc a női válogatottban

A nőknél a tokiói olimpián bronzérmes csapatból kilencen, a tavalyi budapesti vb-n ezüstérmes gárdából 12-en utaznak Japánba, őket egészíti ki három vb-újonc, Neszmély Boglárka, Dömsödi Dalma és Hajdú Kata.

– Mindhárman nagy értékei a magyar vízilabdának. Nem azért vannak bent a csapatban, mert egyszer jók lesznek, mert már most azok és értékes perceket adhatnak a válogatottnak

– nyilatkozta Bíró Attila szövetségi kapitány, aki az olimpiai kvótát érő ezüstéremmel csak részben lenne elégedett. – Látatlanban talán aláírnám, de egy éve is volt azért bennünk hiányérzet, hiszen korábban senki sem tudta annyira megszorítani a háromszoros olimpiai bajnok amerikai csapatot, mint mi a döntőben. Viszont nekünk először is a kanadaiak elleni első mérkőzésre kell koncentrálnunk, majd ha azt sikerrel vettük, akkor készülni a legnagyobb kihívásra, a spanyolok vagy a hollandok elleni negyeddöntőre. Egyelőre nincs ennél fontosabb, én pedig remélem, hogy ezeken a mérkőzéseken az általam legjobbnak vélt csapatot írhatom be, amelynek minden tagja egészséges.

Vízilabdában a legfontosabb változás, hogy első alkalommal gazdálkodhatnak tizenöt játékossal a szövetségi kapitányok, akiknek minden mérkőzés után lehetőségük van a módosításra a 13 fős meccskeretben.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita kiemelte, akárcsak a tavalyi világbajnokságon, ezúttal is lépésről lépésre szeretnének haladni, ez akkor döntőt ért a Margitszigeten.

– Szeretnénk jól játszani és a magunk elé felállított kihívásoknak megfelelni – fűzte hozzá a Spanyolországban légióskodó világklasszis.

A női válogatott Kanada, Új-Zéland és Japán ellen ugrik majd medencébe a csoportkörben.

Az eseményen Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) elnöke és a Mol képviselői együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek értelmében az egyik legnagyobb magyar cég a jövőben is támogatja a sportágat.

A magyar férfi vízilabda-válogatott vb-kerete: Kapusok: Lévai Márton, Vogel Soma

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Vigvári Vendel, Molnár Erik, Vigvári Vince A magyar női vízilabda-válogatott vb-kerete:

Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

Mezőnyjátékosok: Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Parkes Rebecca, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanská Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Dömsödi Dalma, Hajdú Kata

Borítókép: Pohl Zoltán is bekerült a férfi válogatott utazó keretébe (Fotó: MTI/Czagány Balázs)