Hamilton nem lesz boldog az FIA elnökének szavaitól

– Ez most Verstappen és a Red Bull ideje. Most a jól teljesítőket kellene megbüntetnünk? Nem, a hátrányban lévőket kellene felhoznunk. Senki sem áll a többi csapat útjába, hogy jobbak legyenek. Azért nem lehet megbüntetni valakit, mert jobb, keményebben dolgozik. Az igazságtalan lenne – ecsetelte a The Associated Press kérdésére a sportvezető.