Meccs közben bóbiskolt volna el válogatottunk klasszisa

A múlt hétvégét Los Angelesben töltötte a férfi-vízilabdaválogatott. Pólósaink minden bizonnyal nem a negyedik helyről álmodoztak, amikor nyakukba vették a világot, azonban mindenképpen hasznos tapasztalattal lettek gazdagabbak a Világkupán. Zalánki Gergőnek például olyan élményben volt része, amiben korábban nemigen.

Zalánki Gergő bízik benne, hogy a spanyolokat az olimpiai bronzmeccs után ismét sikerül legyűrni Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Várost néztünk, lementünk a tengerpartra, csapatépítőként is szolgált az ott eltöltött idő. Erre szükségünk is volt, nekem különösképpen, mert egész évben távol vagyok a csapattársaimtól, ritkán tudok velük beszélgetni. Ez és a medencében szerzett tapasztalatok egyaránt hasznosak voltak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az olasz Pro Recco klasszisa a Magyar Vízilabda-szövetség szerdai sajtótájékoztatója után, ahol bejelentették az utánpótlás-válogatottak legújabb szponzorát, a Daikint. – Mindenképpen szükségünk volt a három amerikai meccsre, amelyeken nem a legjobbunkat nyújtottuk, de ez talán a többi válogatottra is igaz volt.

Mindenki kicsit lassabb volt a megszokottnál, nehezen alkalmazkodott az időeltolódáshoz. Az egyik meccsen hirtelen megéreztem, hogy otthon hajnali két-három óra van, és rám tört az álmosság – ami mérkőzéseken nem mindennapi érzés.

Nem ez volt az egyetlen furcsaság ezekben a napokban. A Világkupa már megnyert bronzmeccsét elveszítette a válogatott. Történt ugyanis, hogy a találkozó után a házigazda Egyesült Államok műhiba miatt óvást nyújtott be. Ennek jóváhagyása után következett a mérkőzés utolsó négy és fél percének az újrajátszása, amire csak a döntő után került sor. Másodjára már 14-13-ra az amerikaiak nyertek.

– Engem nem fog kísérteni ez a meccs, bár azt nem értem, hogy a bíróknak ezt miképpen sikerült ennyire elnézniük. Nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen következménye lesz, és újrajátsszuk az utolsó perceket. Jobb lett volna, ha ez azonnal megtörténik, vagy esetleg másnap reggel kell újrajátszanunk. Nem volt okos megoldás, hogy a döntő után kellett folytatnunk. A szinte négy teljes negyed lejátszása után következett egy órában teljesen lehűlt a testem, majd újra játszani kellett. Ekkor nagy volt a sérülésveszély, fájt minden mozdulat. Az ellenfél egyik fontos játékosa meg is sérült – idézte fel Zalánki az elmúlt hétvégi bronzmeccset.

Zalánki az ezüstéremmel is elégedett lenne

Férfiválogatottunk nem pihen, a hét további részében itthon készül, vasárnap elindul Fukuokába, a vizes világbajnokság helyszínére. Varga Zsolt csapatának első meccsére július 17-én kerül sor, tehát lesz elég idő az akklimatizációra. Zalánki Gergő ezek után abban bízik, hogy a magyar válogatott az Európa-bajnok Horvátországot, Brazíliát és Japánt tartalmazó C csoport élén végez, de majd csak a végjáték fog igazán számítani. Ez lesz az első lehetőség az olimpiai kvótaszerzésre (a két döntős biztosítja be a helyét a jövő évi párizsi játékokon), és Zalánkiék szeretnék minél hamarabb megváltani a párizsi repülőjegyüket.

– Itthon úgy viszonyulnak ehhez, hogy olimpiai, világbajnoki címet kell nyerni, de szerintem a kvótaszerzés is nagy feladat lesz. Pedig jó lenne, ha sikerülne, mert minél később történik meg, annál feszültebb lesz a csapat. Japánban egy kvótával, a második hellyel is elégedett lennék, bár ha döntőbe jutnánk, akkor természetesen azt is meg akarnánk nyerni. De most úgy látom, hogy van néhány válogatott, amely előttünk jár. Mi viszonylag fiatal csapat vagyunk, új edzővel, kell egy kis idő, míg összeszokunk

– vélekedett a 28 éves pólós, aki ezután arra is kitért, melyik válogatottakat tartja a legerősebbnek. – Ahogy néhány évvel ezelőtt a szerbekről mondhattuk el ezt, most a spanyolok emelkednek ki nagyon a mezőnyből. Remek csapatuk van, bárkit képesek viszonylag könnyedén megverni – ezt ellenünk is megmutatták a négy között, majd az olaszokat is letarolták a Világkupa döntőjében. Ugyanakkor az utóbbi években, amikor egy világesemény végén komoly volt a tét, mi el tudtuk őket csípni. Most is ebben bízom, az ő stílusuk fekszik nekünk. A spanyolok mellett az olaszok kicsit előrébb járnak nálunk. Ők az elmúlt években stabilan az élmezőnyben voltak, a legutóbbi vb-döntőben is ez a két csapat szerepelt. De az amerikaiakat, a horvátokat és Montenegrót sem lehet lebecsülni. A szerbek ugyanakkor eléggé szétestek.

Borítókép: Zalánki Gergő gólt dob a Magyarország–Horvátország vízilabda BENU Kupa férfi felkészülési tornán a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2021. július 3-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)