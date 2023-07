A világbajnok elleni vereség után jelentős fejlődésben bízik a magyar kapitány

Nehezen indult a spanyolok elleni meccs a mieinknek, hiszen az első negyedben nem dobtunk gólt, a másodikban pedig már úgy vezetett 3-0-ra a világbajnok, hogy egyszer sem játszott emberelőnyben. Mi végül egy fórból való megúszással törtük meg a jeget: Angyal Dániel 11 és fél perc után szerezte meg az első gólunkat.

Ezután hiába sikerült felzárkózni, a harmadik negyed megint elúszott, a végére ötgólos előnyt építettek ki a spanyolok, így gyakorlatilag nem maradt esély az utolsó felvonásra. A végét megnyomta a magyar csapat, az utolsó negyedet meg is nyerte 4-1-re, de ez összességében csak a végeredmény kozmetikázására volt elég. A 10-8 ránézésre szorosabbnak tűnik, mint amilyen a meccs valójában volt.

Varga Zsolt tudja, miben kell fejlődni a vb-ig

– Sok meglepő nem történt, mintha egy harmadik alkalmat találtunk volna egy újabb edzőmeccsre – értékelt a mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány. – A spanyolok, akárcsak az elmúlt másfél hétben, a közös készülés alkalmával dinamikusan játszottak, tisztább lövésekkel dolgoztak hátulról, meg közelebb is tudtak kerülni a kelleténél, ez jelentette a különbséget. Ez a rész nekünk még nincs meg, fejlődnünk kell lövőerőben, ami a következő időszak feladata. Nyilván tanulunk mindenből, ebből a mérkőzésből is, egyébként is vallom, sok dolgot csinálnak nagyon jól más csapatok, így a spanyolok vagy az olaszok, amiket el kell tanulnunk tőlük, mert ez jelentheti az előrelépést. És persze az sem változott, hogy alapvetően egyvalamiben hiszek: munka-munka-munka.

Varga szerint hasznos volt a spanyolok elleni csata, mert megjelentek a hiányosságok, így pontosan tudjuk, min kell dolgoznunk.

– Én hiszek abban, hogy elég lesz két hét arra, hogy jelentősen javuljunk – mutatott rá Varga arra, hogy a fukuokai vb kezdetére jobb lehet a válogatott. – Nagyon jó játékosaink vannak, csak meg kell értenünk, mire van szükségünk. Megvan ehhez a kvalitás, és én tisztán látom, melyek azok a pontok, ahol megvan a kitörési lehetőség. Fel kell jönnünk lövőerőben, szisztematikusabban kell játszanunk, akkor lehet esélyünk. Több olyan csapat van, amelyik képes megnyerni egy világversenyt, a spanyol egyértelműen ebbe a körbe tartozik, talán mi is, de ezért még nagyon sokat kell dolgoznunk.

A világkupa bronzmeccsére magyar idő szerint hétfő éjjel 2 órakor kerül sor Los Angelesben, az ellenfél pedig az olasz válogatott lesz, amely a másik elődöntőben 15-12-re legyőzte a házigazda Egyesült Államokat. Ami pedig a fukuokai vb-t illeti, a magyarok július 17-én kezdik meg szereplésüket a házigazda Japán ellen, két nappal később a csoportdöntőn Horvátország lesz az ellenfél, majd 21-én Argentína következik.

Férfivilágkupa, elődöntő:

Spanyolország–Magyarország 10-8 (1-0, 4-3, 4-1, 1-4)

Borítókép: A spanyolok ellen nem sikerült győzni Los Angelesben (Fotó: USA WP/Catharyn Hayne)