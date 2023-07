Zöld jelzés az orosz sportolóknak, csütörtökön Kaposváron elindulhatnak

A nemzetközi szövetség jövő heti rangsorversenyére az előnevezések alapján 55 ország mintegy 600 sportolója érkezik hazánkba, hogy mindhárom szakágban (nők, kötöttfogás, szabadfogás) megküzdjön a világranglistás pontokért. A színvonalat jelzi, hogy a sportági nagyhatalmak közül csupán Japán és Örményország hiányzik majd. Várhatóan négy olimpiai bajnokot, három amerikai szabadfogású klasszist, David Taylort (86 kg), Kyle Snydert (97 kg) és Gable Stevesont (125 kg), valamint a török óriást, Taha Akgült (125 kg), összesen húsz olimpiai dobogóst és huszonhat vb-aranyérmest láthatunk vendégül.

Erős lesz a magyar válogatott is a BOK-csarnokban

Magyar színekben is több kiválóság indulása várható, így például az egyaránt Európa-bajnok Fritsch Róbertnek (kf, 72 kg), Takács Istvánnak (kf, 87 kg), Muszukajev Iszmailnak (szf, 65 kg), a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltánnak (kf, 77 kg), valamint öccsének, a vb- és Eb-bronzérmes Lévai Tamásnak (kf, 97 kg) is lehet majd szurkolni. A kötöttfogású 87 és 97 kilóban különösen parázs csaták várhatók, hiszen Takács a vb-bronzérmes, idei U23-as Eb-győztes Losonczi Dáviddal, Lévai Tamás pedig a vb-ezüstérmes, olimpiai 5. Szőke Alexszel válogatózik az olimpiai kvalifikációs vb-indulásért.

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a kaposvári U15-ös Európa-bajnokság után néhány nappal rendezi meg ezt rangos felnőtt viadalt, amely két legenda, s egyben a Nemzet Sportolója tiszteletére a Polyák Imre–Varga János-emlékverseny nevet viseli.

Lévai Zoltán akcióban Fotó: MBSZ/Róth Tamás

A programot július 13-án, csütörtökön hét szabadfogású súlycsoport (57, 65, 74, 86, 92, 97 és 125 kg) képviselői kezdik, 14-én a 61, 70 és 79 kilósok mellett jönnek az 50, 53, 57, 62 és 68 kg-os hölgyek, 15-én a női 55, 59, 65, 72 és 76 kg mellett a kötöttfogású 55, 60, 63 kilósok csatáznak, 16-án, vasárnap pedig hét kötöttfogású kategória (67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg) zárja a sort a BOK-csarnokban. A belépés ingyenes.

Kaposváron a tapasztalatszerzés a legfőbb feladat

Július 6-án, csütörtökön Kaposváron pedig megkezdődik az idei U15-ös, azaz serdülő Európa-bajnokság, amelyen 30 ország közel 600 sportolója vesz részt. Ezt a korosztályos viadalformát 2017-ben hívta életre a Nemzetközi Birkózószövetség, eleinte minden ország két versenyzőt indíthatott súlycsoportonként, ez azonban változott, immár csak három kategóriába lehet két birkózót nevezni. Teljes, 39 fős magyar csapat indul, tehát szakáganként 13 fiatalunk lép szőnyegre. Magyarország második alkalommal ad otthont az U15-ös Eb-nek, 2018-ban Győr volt a házigazda. A legsikeresebb esztendő kétségkívül a tavalyi volt, Zágrábban a lányok például kilenc érmet nyertek.

Ennek ellenére Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója (versenyzőként kétszeres vb- és Eb-győztes, olimpiai ötödik klasszis) nem a siker hajhászására helyezi a hangsúlyt:

– Ez a korosztály nagyon fiatal, nem szabad nagy elvárások elé állítani a birkózókat, hiszen itt még nem az eredményesség, hanem a tapasztalatszerzés a legfőbb feladat.

Fontos, hogy minél többet birkózzanak, természetesen érmeket szeretnénk nyerni, és erre esélyünk is van, de nem dől össze a világ, ha valakinek ez nem sikerül. Egyáltalán nem biztos, hogy az U15-ös Európa-bajnokokból élsportoló válik, és az itt kiesőkből is válhat még olimpiai bajnok. Ez csupán az első lépcsőfoka a nagyon hosszú útnak, jó erőfelmérő, hogy jelenleg hol tartunk a nemzetközi mezőnyhöz képest.

Olyan éremesőre azért nem számíthatunk, mint tavaly, de bízunk a jó szereplésben. A nemrégiben a tiranai U17-es Eb-n győztes Ritter Sophie toronymagas esélyes, reméljük, itthon is diadalmaskodik. Bízunk abban, hogy kötöttfogásban is több dobogósunk lehet, ahogyan a szabadfogású érmesnek, érmeseknek is nagyon örülnénk – jegyezte meg Bácsi Péter.

Ritter Sophie – akinek édesapja a kétszeres Európa-bajnok Ritter Árpád, édesanyja, Ritter Diletta pedig többszörös Eb-érmes, vb-2. – így fogalmazott az MBSZ honlapján:

– Hazai környezetben birkózom, emiatt sokkal jobban izgulok, de remélem, ahogyan eddig, ez most is inkább előnyömre válik. Ennél is nagyobb teher nehezedik rám amiatt, mert megnyertem az U17-es Eb-t. Mindenki azt várja tőlem, hogy Kaposváron, a fiatalabbak között is győzök. Nekem is ez a célom, szeretném, ha így alakulna, ha nekem szólna a himnusz, de nem bízom el magam, nehogy meglepetést okozzon valaki.

Mindhárom szakági válogatottunk a helyszínen, Kaposváron készült az elmúlt hetekben, jól sikerült programot tudhatnak maguk mögött, készen állnak a versenyre. Érdekesség, hogy az U15-ös Eb-n az orosz és fehérorosz sportolók is szerepelnek, a UWW ebben és az U17-es korosztályban zöld jelzést adott nekik az induláshoz – mint ismert, az orosz–ukrán háború miatt tavaly erre nem kerülhetett sor. Az ukránok azonban nem neveztek a kaposvári kontinensviadalra, aligha tévedünk, hogy az oroszok és a fehéroroszok jelenléte miatt.

Borítókép: Az U17-es Eb-győztes Ritter Sophie nagy esélyes az U15-ös kontinensviadalon (Forrás: MBSZ/UWW)