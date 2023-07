Djokovics wimbledoni üzenete: Hecceljenek csak, én jól járok vele

Nem a második fordulóban aratott győzelme volt pályafutása legkönnyebb mérkőzése Novak Djokovicsnak. A szerb klasszis ugyan három szettben múlta felül Jordan Thompsont, de a világranglistán 70. helyezett ausztrál az első simább játszma után két szorosabbra kényszerítette őt.

Djokovics sikerrel letudta az első két meccsét Wimbledonban Fotó: AFP/Anadolu Agency/Stringer

Ráadásul nem Thompson volt a rekordbajnok egyetlen ellenfele szerdán, néhány néző is kipécézte őt magának. Djokovics végül nem zavartatta magát, és 6-3, 7-6 (4), 7-5-re nyert, majd az őt heccelő szurkolóknak üzent.

– Valójában szívességet tesznek nekem ezzel. Minél inkább ellenem szurkolnak, én annál jobban járok. Felébresztenek bennem valamit, amit valószínűleg nem akarnak látni – a győztest

– nyilatkozta a szerb újságíróknak a korábbi világelső, majd hozzátette, természetesen ő is szívesebben teniszezne kellemesebb körülmények között. – Játékosként azt kívánod, hogy a nézők többsége melletted álljon. Én sem szeretek ellenséges környezetben játszani. De a pályafutásom során eddig azt vettem észre, hogy a szurkolók többnyire az ellenfelem támogatták. Ez a sorsom, és ez így rendben is van, bár be kell vallanom, hogy néha nekem is nehezemre esik elfogadni ezt. Előfordul, hogy nem tudom mire vélni a nézők reakcióját, de joguk van azt mondani, amit csak szeretnének. Néha egyesek durva dolgokat is bekiabálnak – és ha ez megtörténik, azt várják el tőlem, hogy válaszoljak. Ez előfordult már mindenfelé, a nagy tornákon is. Ezzel extra energiát adnak nekem, arra motiválnak, hogy még jobban játsszak – árulta el Djokovics.

Igazi csemege: jól ismert ellenféllel néz szembe Djokovics

A jó játékára a harmadik fordulóban is szüksége lesz a 23-szoros Grand Slam-bajnoknak, ugyanis a pénteki nap fénypontja, az esti program (jelenleg 19 órára van kiírva a mérkőzés) fő attrakciója a veteránok csatája lesz Wimbledonban a 38 éves Stan Wawrinka és a 36 éves Djokovics között. A két teniszező közös múltja hosszú időre nyúlik vissza, huszonhatszor találkoztak egymással az ATP-touron, amiből húszat a szerb nyert meg, de a legutóbbi három meccsből kétszer Wawrinka bizonyult jobbnak – még 2016-ban és 2019-ben.

Borítókép: Mintha csak azt üzenné a kép a szurkolóknak: akárhogy is fáj, Novak Djokovics a sztár (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)