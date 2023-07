Wimbledon: Novak Djokovics újabb Federer-csúcsokat állíthat be

– Manapság már ez a legritkább borítás, noha évtizedekkel ezelőtt még a négy Grand Slam-tornából hármat füvön játszottak. Ehhez a felülethez a legnehezebb hozzászokni, nekem is évekbe telt, mire megtanultam megfelelően mozogni és helyesen kiszámítani a labdapattanást füvön – világított rá wimbledoni fölényének egyik okára a harminchat éves szerb klasszis.

Federer marad Wimbledon királya?

Az elmúlt években ugyanis Novak Djokovics Wimbledon egyeduralkodója. Első, 2011-es wimbledoni bajnoki címe óta csupán négy vereséget szenvedett a tornán, s legyőzői közül csak a kétszeres bajnok Andy Murray lesz ott az idei mezőnyben, aki ebből merítene erőt.

– A világ egyik legjobb füves pályás játékosa vagyok, és fizikálisan is jól érzem magam. Úgyhogy minden esélyem megvan rá, hogy jó tornám legyen – mondta a skót, aki a második fordulóban összeakadhat az ötödik kiemelt Sztefanosz Cicipasszal.

Djokovicson és Murray-n kívül az elmúlt húsz évben Rafael Nadal és Roger Federer szerezte meg a trófeát. A svájci nyolc végső sikerrel csúcstartó Wimbledonban, de Djokovics idén utolérheti, ahogy beállíthatja Federer és Björn Borg közös csúcsát is, ő lehet a harmadik teniszező, aki egymást követő öt kiírást is megnyer.

Djokovics címvédőként a hagyományoknak megfelelően a centerpálya első meccsét játssza ma 14.30-tól az argentin Pedro Cachín ellen.

Alcarazt leszámítva az igazán nagy klasszisok közül senki sem tudott füves pályás tornagyőzelemmel hangolni Wimbledonra, bár Frances Tiafoe stuttgarti sikere után immár a legjobb tíz között áll a világranglistán. A top 10-ből idén nem hiányzik senki, ugyanis a tavalyi évvel ellentétben idén Wimbledon orosz teniszezők indulását is engedi, ahogy a fehéroroszok is ott lehetnek a mezőnyben.

(Pedig Varvara Gracheva éppen időben elintézte a nemzetiségváltást, múlt hét óta már a francia zászló található a neve mellett a WTA-világranglistán.)

Andrej Rubljov és Danyiil Medvegyev is kihasználná ezt, utóbbinak a világelsőségre is van halvány esélye, bár ehhez mind Alcaraz, mind Djokovics korai búcsúja kellene. A legutóbbi három Grand Slam-tornán tizennégy meccset nyert Karen Hacsanov viszont sérülés miatt kihagyja Wimbledont, ahogy Rafael Nadal is – a spanyol klasszist idén már nem láthatjuk versenyezni.