A párizsi, sőt, az idei Grand Slam-formáját nézve (kettőből kettő az idei mérlege) nem a visszavonulása, hanem az újabb trófeák száma vetődik fel vele kapcsolatban. A párosban hatszoros Grand Slam-bajnok, jelenlegi ESPN-szakértő, Rennae Stubbs az Australian Open után azt mondta, hogy Djokovics 28 trófeánál állhat meg.

Amikor elindul a kemény pályás Grand Slam-versenyeken és Wimbledonban, mindenhol ő lesz a favorit. Szerintem gond nélkül megnyer négy, öt további Grand Slamet

– fogalmazott Stubs. Ezek szerint Margaret Court 24 trófeából álló abszolút rekordja is túlszárnyalható.

Meddig még?

A szerb világelső szerencsés alkat, a komolyabb sérülések elkerülték, Fucsovics Mártonnak közeli élményei is voltak, hogyan használja a jeges fürdőt. Djokovics szigorú étrendet követ, tartózkodik a glutént, a tejet tartalmazó ételektől, a cukorbevitelt is minimalizálta.

Az Australian Openen combhajlítóizom-problémái miatt naponta 77 kezelésen vett részt. Óránként ötször, mintegy tizenkét percenként kellett foglalkozni a sérült testrészével.

– Minden nap egyre jobban ment neki, amire egyáltalán nem számítottam. Szinte sokkolt a dolog. Még nem láttam embert, aki ennyire hitt magában, mint ő – mondta az edzője, Goran Ivanisevic. Hozzátette, hogy az első MR-vizsgálat eredményei után nem sokan folytatták volna a versenyt, de Djokovics túljutott ezen, és végül megnyerte a tornát. A Roland Garroson kiderült, hogy a mellkasára helyezett öngyógyító tapaszokat is bevet az egészsége érdekében.

Az elhúzódó sérülései miatt Federer 41 évesen vonult vissza, a 37 éves Nadal a Garros előtt jelentette be, hogy jövőre az utolsó szezonjára készül. Hozzájuk képest Djokovics kicsattan az egészségtől. Még az is lehet, hogy Rennae Stubbsnak lesz igaza, és a további négy, öt Grand Slam-siker bőven benne van még a szerb pályafutásában.

Magyarul 38 éves korában még látjuk őt a pályán. Az egészségén és a fiatalokon, elsősorban Carlos Alcarazon múlik, hogy ez valóban így lesz-e.

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: AFP)