Novak Djokovics a legnagyobb, és erre már van bizonyíték is

A szerb hat ki nem kényszerített hibánál járt ekkor, majd gyorsan jött még ehhez további négy. Djokovics sokat rontott, Ruud is belehibázott, de sokkal stabilabban játszott, pedig csak 36 százalékban jöttek be az első szervái. 3:0-s Ruud-előnynél felsejlett a tavalyelőtti US Open döntője, amikor Djokovics a naptári évben megnyert valamennyi Grand Slam-versenye volt a tét, de a szerb megremegett, és kikapott Danyiil Medvegyevtől.

Egy látványos pont:

Djokovics kis túlzással a játszmában maradásért adogatott 0:3-nál. Szemlátomást összekapta magát, a love-game-ben ő dominált.4:2-nél, Ruud adogatásánál következett a fordulat, Djokovics ugyanis visszajött, elvette a norvég szerváját. Érdekes módon itt is egy nem túl nehéz lecsapás jelentett megoldhatatlan feladatot, ezúttal a norvég előtt. A break után Djokovics az egyenlítésért adogatott. Ruud nem adta olcsón a bőrét, eljutott bréklabdáig, de amikor odaért, nem tudott élni a lehetőségével. Djokovics 4-nél érte utol ellenfelét.

Ruud remekül kezdett Fotó: AFP/Thomas Samson



Majd a következő játékban közel került a brékhez, de Ruud üggyel-bajjal hozta a saját szerváját. Djokovics 5:4-nél a szettben maradásért adogatott, 0-30-cal indult a játék, de utána négy ponttal kihúzta magát a csávából a szerb. Majd 6:5-nél újra a szettben maradásért kellett szerválnia, és ezt simán megoldotta.

Rövidítésben dőlt el az első játszma. És ez nem sok jót jelentett Ruudnek: Djokovics ugyanis az idei Roland Garroson eddig mind az öt tie breakjét megnyerte. Tizenhárom nyerőt, ki nem kényszerített hibából egyetlenegyet sem látunk tőle, az összesítésben 35 pontot nyert ő és 12-t az ellenfelei.

Ennek megfelelően Djokovics 3-0-val kezdett, a meccs addigi legszebb ütését ő mutatta be, egy futtából megeresztett tenyeres kontrát. 7-1-re nyerte a tie breaket, egyszerűen képtelen volt hibázni a szerb, aki úgy nyerte meg az első szettet, hogy egyetlenegyszer vezetett, a 90 percig tartó játszma végén.

Djokovics és Ruud ugyanannyi nyerőt ütött az első játszmában, és a szerb eggyel több ki nem kényszerített hibánál járt (18), mint az ellenfele (17).

Így örült a szerb a megnyert első szettnek:

A második szett korán eldőlt

A második szett elején 1:0-s vezetésnél Djokovics elvette Ruud szerváját. És percek alatt elhúzott 3:0-ig. Hatalmas különbség volt a meccs elején látott Grand Slam-rekorder és a második szett elején magabiztosan menetelő Djokovics között. 14 perc alatt húzott el 3:0-ra, nem csak a szett, a meccs is kezdett eldőlni ekkor, legalábbis a mentális gödörben levő Ruudnek nem sok esélye volt az történelmi, 23. Grand Slam-győzelme felé menetelő szerb ellen. 5:2-nél adogatott Ruud a szettben maradásért, két bréklabdát, azaz játszmalabdát hárított, majd két pontot beütött. Djokovicsnak szerválnia kellett a második szettért de ez nem esett a nehezére, könnyedén oldotta meg a feladatot. Love-game lett a vége. Djokovics végigvitte azt a brékelőnyt, ami Ruudnek nem sikerült az első szettben.

A harmadik szett izgalmasabb volt

Djokovics szervajátékához nemigen tudott hozzászagolni Ruud, a szerb az első 10 pontot megnyerte, amikor ő szervált. Így csak azon múlott a folytatás, hogy Ruud meddig tudja tartani a saját adogatását. A norvég tartotta, sőt, 4:3-as állásnál Djokovics szervájátékában ő nyerte az első két pontot. A szerb visszajött, és mivel egyik fél sem hibázott 5:4-ig, Djokovics a szettben maradásért adogatott, love game-mel abszolválta a feladatot. Majd hátrom bréklabdához jutott, és rögtön az elsőt ki is használta.

Adogathatott a 23. Grand Slam-elsőségéért. Nem remegett meg, simán hozta a szerváját, és ezzel megnyerte a Roland Garrost.



Novak Djokovics megelőzte az eddigi társrekordert, Rafael Nadalt a Grand Slam-győzelmek tekintetében. A 36 éves szerb zseni 23 trófeával büszkélkedhet, ezek közül tízet nyert meg a harmincéves kora után. És hol van még a pályafutásának a vége…?

Roland Garros, férfi egyes, döntő: Djokovics (szerb, 3.)–Ruud (norvég, 4.) 7:6 (7-1), 6:3, 7:5.

Borítókép: Novak Djokovics történelmet írt Párizsban (Fotó: AFP/Emmanuel Dunand)