Marozsán Fábián boldogságához már csak egy visszalépő kell

Marozsán Fábián várhatóan augusztus közepén utazik el az Egyesült Államokba, ahol a US Open előtt a tervek szerint kisebb tornán is elindul majd. Az év utolsó Grand Slam-viadalán valószínűleg alanyi jogon főtáblás lesz, a nevezés Wimbledon után zárul, július 17-én válik biztossá, kik azok, akik ott lehetnek a 128 között New Yorkban.

Borítókép: Marozsán Fábián (Fotó: AFP)