Marozsán Fábián meglepő célokkal várja Wimbledont

A fiatal magyar teniszező a napokban Budapesten készül a július elején kezdődő wimbledoni teniszbajnokságra, a helyszínen szombat előtt nem gyakorolhat. Az egyelőre kérdéses, hogy Marozsánnak fekszik-e a füves borítás, ő tisztában van a vele szemben támasztott elvárásokkal. – Amennyiben jól sikerül a wimbledoni szereplésem, akkor kihagyom a milánói challenger-versenyt, ha kevésbé, akkor rajthoz tudok állni azon a salak pályás tornán. Ha Wimbledonban eljutok a kvalifikáció döntőjéig, vagy esetleg sikerül kiharcolnom a szereplést a főtáblán, akkor biztosan nem indulok az olaszországi versenyen – mondta Marozsán, aki nagyon jó eredménynek tartaná, ha fel tudna jutni a főtáblára, de egy kvalifikációs döntőnek is nagyon tudna örülni. – Becsapós dolog ez!

Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy egy top 100-as játékosnak ott a helye a főtáblán, de ez nem ilyen egyszerű. Ez nagyjából olyan, mintha életemben először indulnék egy korcsolya-versenyen, és az emberek azt várják el, hogy itt is komoly eredményt érjek el. A füves pályás borítással ismerkednem kell, ki kell tapasztalnom az alapvető mozgásokat, és majd kiderül, hogyan megy az akklimatizáció. Hangsúlyozom, a kvalifikációs döntőnek nagyon örülnék

– mondta Marozsán.

Balázs György tanítványa nem érzi, hogy különösebben megváltozott a respektje a teniszezők körében. – A játékosok nem esnek hasra attól, hogy jött valaki, aki megverte az akkori világelsőt. Mi úgy működünk, hogy felállunk egymással szemben a pályára, és játsszunk – magyarázta. Hozzátette, a Grand Slam-bajnok, Dominic Thiem sem Alcaraz legyőzése miatt hívta közös gyakorlásra. – Nem is volt téma köztünk az a meccs, nem is hiszem, hogy a római verseny miatt érdemeltem ki a figyelmét – folytatta Marozsán, majd a májusi római versenyen legyőzött Carlos Alcaraz és a Roland Garros jött szóba. A magyar játékost meglepte, hogy az Alcaraznál 16 évvel idősebb Novak Djokovics jobban bírta erővel az elődöntőt Párizsban. Ugyanakkor ár tudja érezni a fiatal spanyol problémáit. – Neki drukkoltam, bár Djokovicsot is kedvelem. Annak is örültem volna, ha Djokovics nem előzi meg Nadalt és Federert a Grand Slam-győzelmek tekintetében. Alcarazon nagy volt a nyomás, a stressz és a túlzott akarás görcsben és izomfájdalomban nyilvánult meg. Nekem is volt már hasonló sérülésem. Ez borzasztó érzés. Sajnálom, hogy Alcaraz számára így ért véget a Roland Garros – mondta a Magyar Nemzetnek Marozsán Fábián.