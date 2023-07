Csercseszov után a Ferencváros feladhatja eddigi stratégiáját

Sztanyiszlav Csercseszov már az ötödik vezetőedzője volt a Ferencvárosnak, akinek a stábjában Máté Csaba is helyet kapott. A magyar szakember Ricardo Moniz, Thomas Doll, Szergej Rebrov és Peter Stöger ideje alatt is másodedzőként dolgozott a klubnál, Moniz és Stöger távozása után is kapott néhány meccset megbízott vezetőedzőként, s ugyanez a helyzet most, amikor Máté Csaba irányításával készül a Ferencváros a Shamrock Rovers elleni Konferencialiga-selejtezőre.

A Ferencváros feröeriek elleni kudarca Csercseszov állásába került (Fotó: Origo/Csudai Sándor)

A feröeri KÍ Klaksvík elleni váratlan kudarc után a Shamrock elleni lesz az FTC történetének első Kl-selejtezős párharca, de lehet, hogy más szempontból is új fejezet kezdődik a klub életében.