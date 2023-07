A Fradi nem lett nagyobb, Sztanyiszlav Csercseszov viszont összement

Sztanyiszlav Csercseszovnak kínos kérdésekre is felelnie kellett. Nem csoda, hiszen mitől lett volna könnyű helyzetben a feröeri KÍ Klaksvíktól elszenvedett több mint kínos 3-0-s hazai vereséget követő sajtótájékoztatón…

– Szörnyű este volt ez mindannyiunknak, egy álom véget ért, nem jutunk be a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Csalódottak vagyunk, de a BL-selejtezős kiesés után tavaly végül Európa-liga-nyolcaddöntőig jutottunk. Én most sem fogom feladni.

Sztanyiszlav Csercseszov nem akart gyorsan dönteni Fotó: Csudai Sándor/Origó

Ez volt a felelet, a kérdés pedig cseppet sem meglepő módon arra irányult, hogy benyújtja-e a lemondását, és azt is mondta, hogy ilyenkor aludni kell egyet a történtekre, azután lehet jó döntést hozni. Az orosz edző balszerencséjére Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke másként gondolkodik erről, ő nem várt másnap reggelig, még szerda későn este ezt posztolta a közösségi oldalán: „A Sztanyiszlav Csercseszovval történő személyes megbeszélésem eredménye, hogy nem dolgozunk tovább együtt.”

Véget ért Csercseszov korszaka

Azt nem tudni, hogy mi hangzott el a megbeszélésen, talán nem is fontos, csak a végeredmény számít: Sztanyiszlav Csercseszov belebukott a súlyos kudarcba. Igen, súlyos, hiszen a Ferencváros kimondott célja a Bajnokok Ligája csoportköre volt, ahhoz alakította a keretét a mennyiséget és nyilván a minőséget tekintve is, bár utóbbival kapcsolatban a selejtező két mérkőzésén nyújtott borzalmas játék alapján okkal fogalmazódhatnak meg kétségek. Ha a magyar bajnok ki is verekszi magát a Konferencialiga főtáblájára, ott vitézkedhet bármennyire, a bevételei meg sem közelítik még az Európa-ligával járó pénzeket sem, a Bajnokok Ligájából várható összegtől pedig fényévnyi a távolság.

Dibusz Dénes nagyot hibázott a harmadik gólnál Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Véget ért tehát egy érdekes korszak a magyar futballban, azon belül pedig a Ferencváros történetében. Sztanyiszlav Csercseszovot 2018-ban a világ tíz legjobb edzője közé választották, így amikor a Fradi vezetői 2021 decemberében bejelentették az érkezését, a szerződtetése igazán nagy fogásnak számított. Kubatov Gábor csaknem egy évvel később, 2022. szeptember 30-án a Scruton Belváros rendezvényén ezt mondta róla: – Mindig eggyel nagyobb edzőt kell igazolni, mint a csapat. Most ez hasonlóan van Sztanyiszlav Csercseszovval is, akivel kapcsolatban szintén úgy gondoltam: á, ez a csávó biztosan nem lesz az edzőnk! Sokat kellett vele beszélgetni és találkozni, jó anyagi feltételeket kellett kitalálnunk, hogy mindenki megtalálja a számítását. De Csercseszov is egy olyan szakember, aki eggyel nagyobb, mint a csapat.

Csercseszov elveszítette az öltözőt

Az orosz vezetőedző érkezése után tavasszal magabiztosan megnyerte a bajnokságot s mellé a Magyar Kupát is. A következő idényben a Bajnokok Ligája csoportkörébe ugyan nem, de az Európa-liga főtáblájára eljutott a Ferencvárossal. Az igazi bravúr azonban az volt, hogy Csercseszov irányításával az FTC a Monaco, a Trabzonspor és a Crvena zvezda előtt meg is nyerte a csoportját, a klub az 1975-ös KEK-döntője óta először megélte a kupatavaszt. Csercseszov nevéhez fűződött a fradisták számára érzelmileg nagyon fontos két siker, a Slovan Bratislava otthonában aratott 4-1-es és az Újpesten elért 6-0-s győzelem. Az Európa-liga-nyolcaddöntő mellett pedig amolyan kötelező feladatként az újabb hazai bajnoki címet is begyűjtötte a Fradi.

Ryan Mmaee is gyengén játszott Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Ez utóbbi azonban nem okozott felhőtlen boldogságot, ugyanis a Ferencváros, miután kiesett az Európa-ligából – a német Leverkusen mindkét meccset megnyerte 2-0-ra a nyolcaddöntőben –, látványosan visszaesett, a csapat motiválatlan társaság benyomását keltette, szerencséjére addig szinte behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén. Sztanyiszlav Csercseszov többször is nyilvánosan bírálta a játékosait, ám nem történt változás, ami arról árulkodott, hogy képtelen úrrá lenni a helyzeten, ahogyan mondani szokás, elveszítette az öltözőt. Ennek ellenére a klubvezetés lehívta a szerződésében szereplő opciót, és ezzel 2024 nyaráig kötötte magához az orosz edzőt – most pedig azonnali hatállyal menesztette.

Ki lehet Csercseszov utódja?

Várhatóan nem egyedül ő viszi el a balhét a BL-kudarc miatt. Kubatov Gábor a vereség után azt ígérte a szurkolóknak, hogy nemcsak a stábban, hanem a játékosok között is lesz felelősségre vonás. Bár két mérkőzésből talán korai határozott következtetéseket levonni, a látottak alapján hiába érkezett kilenc új futballista a keretbe, a KÍ Klaksvík ellen nem láthattunk egyetlen igazán karakteres labdarúgót sem a zöld-fehér mezben, senkiről nem derült ki, hogy vele erősebb lesz a magyar bajnok, mint volt a legutóbbi bajnokság befejezésekor. Ez pedig felveti azoknak a felelősségét is, akik a keretet formálják, akik döntenek a játékosok szerződtetéséről.