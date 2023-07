Kubatov a dühödt Fradi-szurkolóknak: a játékosokat is előveszik + videó

– Annyira fáj ez a vereség, ami most történt velünk. Bizzatok bennem, le fogjuk vonni a megfelelő konzekvenciákat minden szinten. Stáb szinten is, játékos szinten is, higgyetek nekem. Reggelig meg fogjuk hozni a megfelelő döntéseket – szólt Kubatov Gábor a szurkolókhoz a feröeri Klaksvík elleni vereség után. Aztán a felháborodott drukkerek kurjongatása elnyomta az FTC elnökének szavát.

A felvételből mindenesetre kiderül, Kubatov Gábor azon nyomban döntött Sztanyiszlav Csercseszov sorsáról, s a játékosok sorsa is bizonytalan a klubnál.