Elkerülhetetlen volt, hogy egymásnak ugorjanak a legjobb magyarok

A viadal színvonalát jelzi, hogy a sportági nagyhatalmak közül csupán Japán és Örményország hiányzik a mezőnyből. Várhatóan négy olimpiai bajnokot, három amerikai szabadfogású klasszist, David Taylort (86 kg), Kyle Snydert (97 kg) és Gable Stevesont (125 kg), valamint a török óriást, Taha Akgült (125 kg), összesen húsz olimpiai dobogóst, és nem kevesebb, mint huszonhat vb-aranyérmes láthatunk vendégül.

– Ez az UWW idei utolsó rangsoroló viadala, tehát a szeptemberi belgrádi olimpiai kvalifikációs vb-g itt lehet utoljára világranglistapontokat gyűjteni, ez határozza meg az ottani kiemelést. Sportágunk három lépcsős kvalifikációs rendszerében még mindig a világbajnokságon lehet legkönnyebben kvótát szerezni, szóval Szerbiában meg kell alapoznunk a párizsi csapatot – szögezte le a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója, Bácsi Péter.

A kétszeres vb- és Eb-győztes, olimpiai ötödik Bácsi kitért a magyar válogatottra is:

– Fontos kiemelni, hogy ez a megméretés válogatóverseny is egyben, például kötöttfogású 87 és 97 kilóban, valamint női 57 kilogrammban rendkívül nagy a harc a címeres mezért. Előbbi kategóriában az Európa-bajnok Takács István a vb-bronzérmes Losonczi Dáviddal, kilencvenhét kilóban a vb-második, olimpiai ötödik Szőke Alex a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamással verseng, de jelen állás szerint úgy tűnik, hogy Alex sérülés miatt nem indul a BOK-csarnokban. A hölgyeknél az Eb-ezüstérmes Bognár Erika, az U23-as Eb-győztes Szél Anna, valamint az Eb-harmadik Galambos Ramóna egyaránt a vb-indulásra hajt, ahogyan a szintén Eb-harmadik Dollák Tamara is, ám ő ezen a viadalon még nem lép szőnyegre, régóta húzódó sérüléssel bajlódik.

Bácsi Péter Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Bácsi Péter úgy fogalmazott, a rangsorversenyen magas az elvárásunk.

– A kötöttfogás a húzószakágunk, a súlycsoportok többségében lehet esélyünk a dobogóra, kíváncsian várom, mennyi jön össze. A lányoknál a fiatalokat is bedobjuk a mély vízbe, a háromszoros Európa-bajnok Orsós Sztálvira viszont betegséggel küzd, reméljük, talpra áll a rajtig – a csapat akár két-három érmet is szerezhet. Szabadfogásban is nagyjából látjuk az erőviszonyokat, a vb-harmadik, Eb-győztes Muszukajev Iszmailt és az Eb-győztes Bajcajev Vlagyiszlavot egyértelműen a dobogóra várjuk, és reméljük, hogy ez az ötszörös Eb-érmes Ligeti Dánielnek is sikerülhet. Ebben a szakágban ugyancsak két-három érem reális. Kis túlzással mondhatjuk, hogy ez a viadal a vb főpróbája, noha addig áll előttünk még megméretés, messze ez lesz a legrangosabb, az egyik legerősebb nem világverseny az idén.

A versenyprogramot július 13-án, csütörtökön hét szabadfogású súlycsoport (57, 65, 74, 86, 92, 97 és 125 kg) nyitja, 14-én a 61, 70 és 79 kilósok mellett jönnek az 50, 53, 57, 62 és 68 kilogrammos hölgyek, 15-én a női 55, 59, 65, 72 és 76 kg mellett a kötöttfogású 55, 60, 63 kilósok csatáznak, 16-án, vasárnap pedig hét kötöttfogású kategória (67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg) zárja a sort a BOK-csarnokban. A belépés ingyenes.

Borítókép: Az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (jobbra) is szőnyegre lép a BOK-csarnokban (Forrás: UWW)