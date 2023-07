Jön a Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntő: legendás elődök és a kispálya királyai

Bizakodva várom a nyolcas döntőt, annak ellenére is, hogy a Budapest bajnokságon két nagyon fontos játékosom – Nádasi Kornél és Kocsi Henrik – is súlyos sérülést szenvedett. Célunk idén is az európai indulás, így ebben rendkívül erős mezőnyben is szeretnénk elhódítani a kupát