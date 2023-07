Jordan Henderson és az LMBTQ: árulás vagy hazugság?

Két napja jelentették be hivatalosan, amit már hetek óta kész tényként kezelhetünk: Jordan Henderson elhagyja a Liverpoolt és a szaúdi Al-Ettifak együttesénél folytatja. A Vörösök korábbi csapatkapitánya remek üzletet csinált: Szaúd-Arábiában 700 ezer font lesz a heti fizetése, ami durván a háromszorosa annak, amit a Liverpoolnál keresett. Jordan Henderson 33 éves, akárhogy is nézzük, túl van a pályafutása zenitjén, a Liverpool is átérzi a helyzetét, csupán 11 millió fontot kért érte. Amennyiben Cristiano Ronaldót követve Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly a szaúdi ligába igazolt – és a sort még folytathatnánk –, Jordan Henderson ugyan miért ne tehetné?

Jordan Henderson a Liverpool meghatározó egyénisége volt (Fotó: MI NEWS)

Nos, azért, mert Jordan Henderson példakép, sőt idol volt. Nemcsak a Liverpool, hanem egy annál ugyan lényegesen kisebb, ám annál hangosabb csoport, az LMBTQ-közösség példaképe.

Henderson büszkén viselte a szivárványos karszalogot

Idestova három éve, 2020 decemberében történt. Jordan Henderson Twitter-üzenetben bátorította a Liverpool egyik fiatal szurkolóját, Keith Spoonert, aki nem sokkal korábban állt elő a vallomással (coming out), miszerint homoszexuális.

„Soha nem fogsz egyedül sétálni, Keith. Ha a szivárványos karszalag viselése csak egy embernek is segít, akkor az előrelépés. Mindenkit szeretettel vár a Liverpool Football Club. Remélem, tetszett a ma esti meccs” – írta akkor Henderson.

S a Liverpool középpályása büszkén viselte a szivárványos karszalogot. Sőt, egy éve múlva, 2021 novemberében Henderson a Liverpool programfüzetében hosszasan beszélt ennek az okáról.

„Úgy gondolom, hogy ha látsz valamit, ami egyértelműen rossz, és ami miatt kirekesztettnek érzi magát egy másik ember, akkor vállvetve melléjük kell állnod” – írta/mondta akkor, amit gyakran idéznek azóta is.

Miért érzi becsapva magát az LMBTQ-közösség?

És ugyanez a Jordan Henderson most Szaúd-Arábiba igazol, ahol a homoszexualitás bűncselekménynek számít.

A nyugati média persze árulást kiált, a BBC külön cikkben szólaltatta meg a már említett Keith Spoonert, aki természetesen becsapva érzi magát.

Hogy is van ez?

Nos, először is szögezzük le, hogy Jordan Henderson maga nem tagja az LMBTQ-közösségnek. Már 2014-ben, csupán 24 évesen megnősült, Rebecca Burnett a felesége, a párnak van egy kislánya is, Alexa.

Hogy akkor miért állt ki mellszélességgel az LMBTQ-ideológia, a szivárványos karszalag mellett. Nos, egyfelől ne vonjuk kétségbe a humánus érzelmeit. Másfelől viszont nem olyan egyszerű a Liverpool FC csapatkapitányának lenni. A Liverpool FC amellett, hogy a labdarúgás történetének egyik legpatinásabb és legsikeresebb futnallklubja, világmárka. Világmárka a multinacionális cégek birodalmában. A tulajdonosa, a Fenway Sports Group is ebbe a körbe tartozik. S jól tudjuk, multiéknál lényegében kötelező kiállni az LMBTQ, mint talán a legfőbb nyugati érték mellett.

Aminek nem tudsz szembeszegülni, annak állj az élére! Valószínűleg Henderson is ismeri a szólást. Anyagilag is kifizetődő lehet, ha valaki LMBTQ-aktivistának áll.

Csak éppen van egy bökkenő. Úgy néz ki, van olyan erő a világon, a sportban, a nemzetközi labdarúgásban, amely még az LMBTG-lobbinál is képes többet fizetni. A szaúdi tőke, amely hátterében az „olajdollár” áll. S további két szólást is idézhetünk.

A pénznek nincs szaga (Vespasianus)

Amit nem tudsz elintézni pénzzel, azt intézd el sok pénzzel (Macskajaj)

A Liverpool és Jürgen Klopp sohasem feledi a férfit

Jordan Henderson búcsút intett. A Liverpoolnak és az LMBTQ-közösségnek is. A Liverpool nem teheti meg, hogy ne csak a szépre emlékezzen. Jürgen Klopp-pal az élen a játékosok is megható üzenetet küldtek a csapatkapitánynak (lásd a videót), amiben Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Alisson Becker egytől egyig azt bizonygatja, Jordan Hendersonnál nagyszerább fickó nincs a világon.

– Tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt Hendo számára, és végig vele voltam. Szomorú, teljesen furcsa, hiszen amióta Liverpoolban vagyok, ő volt az egyetlen csapatkapitány. Szerintem izgalmas kihívás előtt áll. Hiányozni fog nekünk, ez egyértelmű – férfiként és játékosként is. De mint mondtam, ez a futball – fogalmazott Jürgen Klopp.

Férfiként... Nocsak! Változnak az idők Liverpoolban.

Borítókép: Jordan Henderson egykor mint a szivárványos karszalag nagykövete (Fotó: Peter Powell)