Saját klublegendája csábította el a Liverpooltól a vezérét + videó

Egy ideje már tudni lehetett, hogy Jordan Henderson távozik a Liverpooltól. Folyamatosan érkeztek az angol középpályással kapcsolatos hírek, miszerint mindenben megegyezett az al-Ettifakkal, majd a klubok is dűlőre jutottak egymással, Henderson átesett az orvosi vizsgálatokon, és a legfrissebb hírek szerint már szerdán a szaúdiak horvátországi edzőtáborában már új csapattársaival edzett.

Steven Gerrard (balra) mostantól Henderson edzője Forrás: Instagram/jordanhenderson

A bejelentésre viszont még ezután is várni kellett. A Liverpool csütörtökön jelentette be, hogy tizenkét év és 492 mérkőzés után elhagyja a klubot a csapatkapitány, aki nyolc trófeát hódított el a Vörösökkel, köztük a harminc éven keresztül áhított bajnoki címet. Ezek után az al-Ettifak is bemutatta a jövevényeit, köztük természetesen Hendersont. Új mesterének, Steven Gerrardnak viszont nem kellett bemutatni a 33 éves futballistát, annak idején csapattársak voltak a Liverpoolnál és az angol válogatottnál is.

Gerrard elégedett lehet, mivel a nyáron kinevezett vezetőedző első számú kiszemeltje éppen a honfitársa volt az átigazolási ablakban. Hendersonnak pedig sokat hoz majd a konyhára a váltás: a hírek szerint négyszer annyit tesz majd zsebre az új klubjánál, mint korábban a Liverpoolnál.

– Nehéz szavakba önteni az elmúlt tizenkét évet, és még nehezebb búcsút mondani. De életem végéig Vörös maradok. Köszönök mindent – írta búcsúzóul a Liverpool-szurkolóknak Henderson.

Az angolok a közeljövőben újabb tapasztalt középpályásukat, Fabinhót veszíthetik el egy szaúdi gárda ellenében. Az al-Ittihad klubelnöke vasárnap óta Londonban tartózkodik, hogy nyélbe üsse az üzletet – az eddigi késlekedés mögött pedig a korábbi beszámolókkal ellentétben nem Fabinho kutyái álltak.

Hendersonért 12 millió fontot (plusz bónuszokat), a brazil futballistáért pedig várhatóan 40 millió fontot utalnak át a Liverpool számlájára.

Borítókép: Jordan Henderson (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)