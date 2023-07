Ma megérkezik Budapestre a Ferencváros potenciális új edzője

Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után ismét Máté Csaba ugrott be, ő készíti fel a Ferencvárost a Shamrock Rovers elleni Konferencialiga-mérkőzésre. Megy a találgatás, hogy ki lehet Csercseszov utódja. Két lehetséges nézet van.

1. A Ferencváros folytatja az eddigi stratégiát, és neves szakembert igyekszik szerződtetni.

2. A klub szakít az eddig gyakorlattal, és Máté Csaba ezúttal hosszabb időre kap bizalmat.

Mindkettőre akadnak utaló jelek. Korábban Vladimir Petkovic és Vincenzo Montella nevét dobta be a magyar sajtó, egyik sem tűnt túl hitelesnek.

A legújabb jelölt, Jesse Marsch már valószínűbbnek tűnik. Az ő lehetséges szerepvállalásáról először a Goal.com írt, a hírt a Nemzeti Sport azzal toldotta meg, hogy az amerikai szakember, aki korábban az RB Leipziget is irányította – így a három magyar, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Gulácsi Péter edzője is volt, sőt Szoboszlaival már Salzburgban is dolgozott –, csütörtökön, tehát ma Budapestre érkezik, hogy tárgyaljon az FTC vezetőivel.