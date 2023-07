Nem kapkod a Fradi, Máté Csaba tudja, meddig érdemes tervezni

– Természetesen győzni akarunk, de tiszteletlenség lenne most olyan eredményt mondani, amivel elégedettek lennénk, mivel múlt héten mélyre löktük magunkat – jelentette ki Máté Csaba, a Ferencváros megbízott vezetőedzője az ír Shamrock Rovers elleni, csütörtöki konferencia-liga-mérkőzésre készülve. Az 53 éves trénernek minden oka megvan a visszafogottságra. A Fradi hatalmas meglepetésre és persze csalódásra a Bajnokok Ligája selejtezőjénej első fordulójában 3-0-s összesítéssel kiesett a feröeri KÍ Klaksvík ellen. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a kudarc után menesztette Sztanyiszlav Csercseszovot, a csapat orosz vezetőedzőjét.

Csercseszov tavaly még a Shamrock Rovers ellen sem volt nyugodt. Aztán beletörődött a dolgokba... Máté Csaba nehéz örökséget vett át (Fotó: Getty)

Azóta eltelt egy hét, s még csak találgatni is nehéz, ki lehet Csercseszov utódja. A Nemzeti Sport Vladimir Petkovic nevét dobta bel, aki 2014 és 2021 között irányította a svájci nemzeti csapatot, az Index pedig az olasz Vincenzo Montellát, a Roma korábbi edzőjét nevezte meg, aki edzőként dolgozott már a Milannal és a Sevillával is, de egyelőre ez sem több spekulációnál. Jelenleg az a legvalószínűbb, hogy Máté Csaba – és a segítője, Leandro – maradhat a csapat élén, feltéve persze, ha a Ferencváros nem szenved el újabb fájdalmas kudarcot.

Máté Csaba immár negyedszerre ugrik be edzőváltás után. Először Ricardo Moniz, majd Thomas Doll, végül Peter Stöger távozása után irányította ideiglenes a csapatot (Szergej Rebrov a holt idényben köszönt el, Stögert már a felkészülés kezdetére kinevezték). Máté szavaiból azt hámozhatjuk ki, megbízottból szívesen előlépne kinevezett vezetőedzővé, de azzal is tisztában van, egyelőre nem érdemes messzire tervezni.

Máté Csaba: Három kör, de egyelőre csak két meccs

– Nem ma kezdtem a szakmát, így azt már megtanultam, hogy nagyon hosszú távra nem kell tervezni – vágott bele, majd meg is indokolta, hogy miért. – Még talpon vagyunk a nemzetközi porondon, ám az a bizonyos védőháló kikerült alólunk. Az elmúlt években nemigen voltunk ilyen helyzetben, ha hibázunk, búcsúzunk a konferencialigától is. A csoportkörig ráadásul három fordulót kellene sikerrel venni, de egyelőre csak két mérkőzésre tekinthetünk előre. Számomra most a legfontosabb, hogy a következő két meccset sikerrel vegyük, most csak erre a két találkozóra tekintünk előre – jelentette ki.