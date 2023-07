Kutyái miatt dőlhet dugába a Liverpool sztárjának átigazolása

Amennyire örülhettek a Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister érkezésének, legalább akkora sokként érhette őket, hogy ezek után két sikerkovácsuk, a csapatkapitány Jordan Henderson és Fabinho is távozik a csapattól. Bejelentés ugyan még egyikük esetében sem történt, de egybehangzó sajtóinformációk szerint az angol klub és az al-Ettifaq, illetve Fabinho esetében az al-Ittihad már mindenben megegyezett egymással.

A Liverpool középpályása (jobb szélen) nem szívesen mondana le a kutyáiról Forrás: Instagram

Henderson már át is esett az orvosi vizsgálatokon, Fabinho körül viszont az elmúlt napokban nagy volt a csönd. Ennek hátterében pedig egy egészen furcsa ok állhat – a brazil játékos két házi kedvence. Fabinhónak és feleségének, Rebeca Tavaresnek ugyanis francia bulldogjaik vannak, ez a kutyafajta pedig háziállatként nem tartható Szaúd-Arábiában, mivel túl veszélyesnek és agresszívnak minősítették őket, így csak vadászatra, valamint vakvezető kutyaként vetik be ezeket az állatokat. Ugyanez igaz a rottweilerekre és a pitbullokra is.

Az al-Ittihad emiatt azzal a kéréssel fordult a szaúdi kormányhoz, hogy Fabinho kutyáival tegyenek kivételt. Ha ez megvalósul, minden akadály elhárulhatna a játékos 46 millió eurós átigazolása elől. A 29 éves védekező középpályás négy évre írna alá, és a jövőben Karim Benzema és N'golo Kanté csapattársa lenne.

A Liverpool kétgólos előnyt tékozolt el

Henderson és Fabinho nem tartott a Liverpoollal a németországi túrájára sem, ahol két meccset játszottak Jürgen Klopp fiai. Az elsőt, a Karlsruhe ellenit 4-2-re nyerték meg a Vörösök, a másodikon, hétfőn viszont kétgólos előnyt hagytak veszni. Luis Díaz szerzett vezetést, majd a Fürth Julian Green révén egyenlített, hogy aztán Darwin Núnez duplájának köszönhetően 3-1-re ellépjen a Liverpool. A német csapat válaszként a rá következő tizennyolc percben három góllal megfordította az állást, hogy aztán Mohamed Szalah a 89. percben beállítsa a 4-4-es végeredményt.

A Karlsruhe elleni volt Szoboszlai Dominik bemutatkozó mérkőzése az angoloknál, a Fürth otthonában viszont apró sérülése miatt nem lépett pályára. Aggodalomra Klopp szerint nincs ok, a magyar játékos hamarosan készen áll majd az újabb bevetésre.

Borítókép: Fabinho (Fotó: AFP/Paul Ellis)